Este jueves Yonathan Andía estuvo en el ojo del huracán luego de que siendo las 10 am fue detenido por carabineros luego de pasarse una luz roja y no aceptar someterse a la prueba de alcoholemia.

La difícil situación vivida por el lateral azul le trajo consecuencias deportivas luego de que el propio entrenador de Universidad de Chile, Diego López, confirmara que el ex Unión La Calera no será parte de la citación para enfrentar a O'Higgins.

El estratega uruguayo comentó en conferencia de prensa que la situación vivida por Andía debe ser una alerta para el plantel porque "nosotros tenemos que hacer noticia porque hacemos goles, porque andamos bien, porque estamos mejorando y esto es lo ideal. Muchas veces afuera de la cancha pasan cosas que digo que no son manejables".

El uruguayo entiende que lo del Cacho "es una falta importante y tratamos de transmitir a los jugadoes más jóvenes es que aprendan de los errores ajenos, creo que Andía aprendió, es una falta grave y él lo sabe".

Diego López pone a Andía como ejemplo en la U (Agencia Uno)

Igualmente Diego López rechazó que lo de Andía es una falta de compromiso con el equipo, y prefiere mirarlo de otra manera.

ver también López mete al freezer a Andía en la U

"El compromiso no lo vamos a poner en duda de parte de todos los jugadores, no sería correcto de parte nuestra, es algo que no debió pasar y eso es lo importante y esperamos que si se comete un error, que aprendan, y esperemos que se tome conciencia porque aparte pudo haber terminado muy mal. No queremos que pase, y pasó y ojalá no suceda más", cerró.