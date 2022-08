Durante la derrota de Universidad de Chile ante Curico Unido el pasado sábado en el Estadio La Granja, se pudo ver a un técnico azul, Diego López, dando muchas indicaciones a sus dirigidos, como también molesto por otras situaciones.

Órdenes al central Ignacio Tapia, lamento por los goles en contra, la molestia por la tarjeta roja a Álvaro Brun e incluso pidiendo al árbitro que acudan al VAR para corroborar que estaba en un error por la expulsión del uruguayo y así muchas otras situaciones que marcaron los noventa minutos del canoso entrenador azul.

Pero uno que se llevó mayoritariamente los retos y reprimendas del estrate fue Darío Osorio. La Joya de Hijuelas tuvo que soportar los constantes dichos de su entrenador, más áun que en el primer tiempo, el juvenil corrió justo por la banda donde estaba el charrúa.

Y todo se pudo apreciar a través de "La Otra Cámara" de TNT Sports y "los primeros regaños fueron a modo de controlar el ímpetu de Osorio, que tuviese la coordinación necesaria con los movimientos y que estuviera atento para dar con la línea correcta de pase.

"Alto ahí, Darío!!!. No, no, no Darío!" fueron los primeros dichos de López hacia el número 24 de la U. Prosiguió con otra órden puntual para buscar el mejor ataque, como también estar atento cuando su rival controlase el balón y saber como bloquearlo.

Diego López retirándose molesto tras la derrota de la U ante Curico Unido



"¡Darío, afuera. Ahora sí, ahora sí con él. Darío, ordernado, ordenado. No corras solo, aguantá!". Fueron parte de los gritos de Diego López para mantener en regla a su dirigido que no tuvo un primer lapso del partido, más aún que fue amonestado y tuvo que controlarse de ahí en más.

"Sin foul, sin foul. Darío, tienes amarilla, ojo!" le pedía el entrenador como implorando que se cuidase, precisamente para que no fue a recibir una nueva cartulina amarilla que le hubiese provocado salir expulsado. Eso sí, el partido para Darío se acabó al minuto 70, cuando fue reemplazado por Junior Fernandes. Algo quer suele hacer López de sacar a quien ya está con tarjeta.