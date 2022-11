Mucho revuelo causó en las últimas horas la inminente llegada de Eugenio Mena a Universidad Católica por cuatro años, situación que no dejó para nada contentos a los hinchas de Universidad de Chile, los cuales querían ver nuevamente al "Keno" vistiendo la camiseta del Romántico Viajero.

Y es que Mena dejó buenas sensaciones en el cuadro laico y se ganó el cariño de los fanáticos azules al levantar tres Campeonatos Nacionales, una Copa Chile y la Copa Sudamericana.

Diego Rivarola, ídolo del elenco universitario, se tomó un minuto en el programa ESPN F90 al arribo del Chueco a la institución precordillerana.

El "Keno" Mena celebrando un gol con la camiseta de la U ante la UC | Foto: Agencia Uno

"Uno desde este lado habla sin saber la realidad y son muchas especulaciones. Sin dudas que pareciese ser que mucho de estos jugadores les gustaría volver a la U y por algo ninguno llegó, no sé si desde lo económico, desde lo personal o desde el proyecto que le interesó más. Es muy difícil analizar esa parte porque es muy personal y confidencial y no se puede saber lo que pasó", comenzó diciendo.

"La parte económica es la difícil de analizar porque no la sabemos y los jugadores dicen que no les importa pero muchos sabemos que si les importa. Yo sé estando en la U que muchos futbolistas se morían por venir a la U y no llegaron por plata", añadió.

Por último, el histórico jugador azul confesó que "Eugenio Mena quería volver a la U, era su primera opción en un momento", sentenció.