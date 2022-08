Diego Rivarola en picada en contra de la dirigencia de la U: "Claramente no saben de fútbol. El equipo por todos lados te pide jugadores y traes un arquero que no va a jugar"

Universidad de Chile perdió el Superclásico ante Colo Colo en Talca desatando el enojo generalizado de los hinchas azules que ven este partido como un punto de inflexión y donde las grietas que existen luego de las últimas temporadas, crecen.

El desequilibrio en la conformación del plantel 2022 sigue siendo un tema muy atingente, y en ese sentido el hoy comentarista de ESPN Diego Rivarola, analizó este punto disparando con todo en contra de la dirigencia universitaria.

“Este tema te entrega un mensaje muy claro, es inentendible cuando el equipo por todos lados te está pidiendo jugadores y traes un arquero que no va a jugar, cuando tú necesitas en todos los puestos un jugador. (Los dirigentes) Claramente no saben de fútbol, hoy ya es tarde, hoy tienes que trabajar con lo que tienes y de la mejor forma posible de cómo dar vuelta esto”, aseguró.

Agregando que "hay una falencia estructural de la U y principalmente de armado de equipo. No quiero volver a remarcar en el chico Parra el arquero, que lo traer cuando efectivamente todo el mundo pedía a gritos otro jugador, en cualquier puesto. No puedo entender que no hayan traído otro jugador teniendo la posibilidad, si todo el mundo lo veía”.

Diego López también fue apuntado por Rivarola (Agencia Uno)

Para el final, Diego Rivarola también criticó al entrenador Diego López, sobre todo por las modificaciones que intentó ante los albos.

“Hoy creo que ya hay una responsabilidad de López, para mí lleva tres partidos haciendo malos cambios. Tres partidos para mí leyendo mal el desarrollo del juego y como finalizar los partidos. En esta pasada algo hay de responsabilidad. El primer tiempo fue aceptable de la U, en el segundo tiempo cuando tú ves que estás perdiendo la pelota y cedes el protagonismo, me parece que no acertó en los cambios. Tenía que haber cambiado el esquema o hacer algo distinto”, cerró.