Universidad de Chile finalmente no verá acción este fin de semana en el Campeonato Nacional. Esto debido a que Audax Italiano dio a conocer la solicitud de postergar el partido apuntando a una suspensión de partido producto de que no se consiguió estadio para albergar el partido, luego de que rechazaran en Rancagua y Talca respectivamente.

Sin embargo, la situación del club nuevamente se está comentando lo ocurrido con Junior Fernandes quien finalmente fue sancionado por el entrenador con algo deportivo y que lo dejará fuera de algunos partidos por temas conductivos.

Diego Rivarola durante el programa de ESPN F90 Chile en la cual dio a conocer la situación al respecto de con quien compartió en la interna del club con el jugador, expresando que los problemas extrafutbolístico sin duda que afectan a la institución.

“Haber yo creo que todo lo que pase en la U que sea extrafutbolístico afecta. Todo es muy sensible hoy en la U, para sus hinchas, sus jugadores y para el club. Efectivamente esto no ayuda en nada ni en mucho, creo que el técnico fue claro con una sanción deportiva y si él lo tiene claro y es lo correcto, me parece perfecto”.

No obstante, en esta misma línea el exfutbolista dio a conocer que tampoco fue una situación de mucha gravedad. “Si lo vamos a analizar profundamente podemos analizarlo que tan grave es o si es para discusión. Creo que no es para tanto, tampoco es lo que corresponde, ya tiene una sanción”.

Se espera que el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano pueda disputarse a mediados de semana, a la espera de la confirmación de la ANFP.