El domingo 5 de diciembre de 2021, es un día que quedó en la memoria de los hinchas de Universidad de Chile y no por un logro o una vuelta olímpica como es habitual en la época, si no más bien, todo lo contrario.

Aquella tarde en Rancagua, los azules pasaron del infierno a la gloria y a falta de pocos minutos en el duelo ante Unión La Calera por la última fecha, pasó lo impensado, la U se estaba yendo al fútbol del ascenso.

Pero en nueve minutos, los estudiantiles revirtieron un cero a dos para imponerse por tres tantos a dos, gracias a los goles de Ramón Arias y el último, de Junior Fernandes, anotación que será recordada por siempre entre los del Bulla.

Cada hincha azul tiene su particular vivencia de ese partido y de los goles que fueron los de la salvación. Se han podido ver imágenes de la emoción que provocaron esos minutos en la ciudad histórica.

Viralizan a niño emocionado con los goles de la U

Dentro de aquellas vivencias, hace dos años se viralizó un video con un niño llorando mientras veía el partido, como pasó de la pena a la alegría y como la emoción se adueñó de sus sentidos.

En la ocasión, una voz de mujer que debiese ser su madre, intenta calmarlo “es un partido nomás, no sufra. Si ya empataron mi amor, no llore”, pero el pequeño entre sus lágrimas le daba a entender que no era un encuentro cualquiera.

Quedó sin voz de tanto gritar cuando Junior Fernandes anotó el tres a dos y entre la emoción le pedían que se calmase. Una historia, que sin duda, trascendió entre los hinchas de la U.

¿Cuál será el último partido de Universidad de Chile en el 2023?

Los azules cerrarán su año 2023 recibiendo a Ñublense por la trigésima fecha, en el Estadio Santa Laura. En principio, el día sábado 9 de diciembre a las 18 horas.