Siguen las repercusiones en Universidad de Chile tras la dura derrota ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno y los ánimos parecen estar complicados en la interna de Azul Azul, concesionaria que maneja las directrices del club universitario.

Y es que durante los últimos días, Joaquín Laso, integrante del directorio de Azul Azul, lanzó un polémico tweet en contra de Michael Clark, aludiendo a una reconocida película para cuestionar la ausencia del timonel en el recinto talquino. "Me gustan más películas antiguas. No sé porque hoy me acordé de una. Y donde está el piloto??!!!", afirmó en dicho momento.

Pero en conversación con Al Aire Libre de Radio Cooperativa, el propio dirigente de la concesionaria azul salió al paso y aclaró las dudas que tenían miles de hinchas por su polémica frase.

"No me refiero a nadie en particular, ni ausencia de nadie en el estadio, es un tuiteo que se refiere a algo más profundo, que abarca muchas áreas y a algo de más largo plazo", recalcó.

Clark es uno de los grandes apuntados por la fanaticada azul por el mal momento de la U | Foto: Universidad de Chile

"Creo que falta una dirección más firme y clara en el proyecto que tenemos que sacar adelante. Para eso estamos tratando todos de aportar", sostuvo Laso.

Hay que destacar que el diario La Tercera dio a conocer que Clark no asistió al Fiscal de Talca producto de "motivos familiares".