El 11 de la U ante O'Higgins: Mauricio Pellegrino piensa en dos cambios obligados y no cambiar el sistema

El próximo domingo a las 18:00 en el estadio El Teniente, Universidad de Chile visitará a O'Higgins en un partido marcado por la decisión del cuadro local de no recibir hinchas visitantes.

Mauricio Pellegrino no podrá repetir el once que le ganó a Magallanes por dos fuertes razones: Jeison Fuentealba fue expulsado por doble tarjeta amarilla y Cristián Palacios sufrió un microdesgarro que lo dejó out para el fin de semana.

Los reemplazos ya los tienen el argentino y uno de los que vuelve es Federico Mateos, el que estuvo ausente ante Palestino y la Academia, pero ya está recuperado y será de la partida sí o sí.

El otro que será titular es Nicolás Guerra, el que ha tenido minutos siempre desde la banca, pero a consecuencia de la lesión del Chorri, será titular.

Nicolás Guerra aparece en el equipo titular ante O'Higgins (René Sáez)

El probable 11 de la U será con Cristóbal Campos; Yonathan Andía, Luis Casanova, Matías Zaldivia, José Castro; Emmanuel Ojeda, Federico Mateos, Israel Poblete; Darío Osorio, Nicolás Guerra y Leandro Fernández.