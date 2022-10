Universidad de Chile llegaba ilusionada al Estadio Santa Laura con conseguir tres puntos que lo alejaran de manera definitiva de la zona de descenso y, si bien por pasajes se mostró sólido y hasta revertió el 0-1 inicial, terminó cayendo en un partido increíble lleno de polémicas.

Audax Italiano lo terminó dando vuelta con un gol que fue revisado por el VAR y un cuestionable penal en donde Cristóbal Campos sale a destiempo, pero primero es pisado por el jugador audino que bien pudo haber sido cobrado foul y todo hubiese quedado en tablas.

El lente de La Otra Cámara de TNT Sports captó las reacciones de los jugadores de Universidad de Chile, quienes se mostraron indignados por el arbitraje del juez Ángelo Hermosilla e incluso terminaron con un tenso cara a cara en la mitad de la cancha.

El VAR fue protagonista en Santa Laura. | Foto: Agencia UNO

El primer momento de tensión vino en el segundo gol de Audax Italiano, donde los jugadores de la U acusan que hubo una falta previa. Ahí, Miranda alzó la voz contra los árbitros: “Son increíbles, la verdad. ¡Están todos viendo el foul, Ángelo!”, le recriminó.

Tras eso, vino el penal que le dio el triunfo a los itálicos, algo que causó el enojo también de Pablo Aránguiz en el banco: “Andan al límite con nosotros los cagones”. Miranda, por otro lado, no se quedó callado: “Pónganse serios, cómo va ser penal. No jodan, en serio. No se puede creer, hacen lo que quieren, no sé para qué está el VAR si hacen lo que quieren”, acusó.

Tras el pitazo final, Ronnie Fernández le recriminó a Hermosilla varias jugadas y la árbitro asistente tuvo que explicar por qué se río cuando el DT de Audax fue a hablar con la cuaterna. Antes de abandonar la cancha, Cristóbal Campos se lanzó con dureza: “Cero criterio, la concha de su madre”.