El adiestrador de los azules en las campañas de 1999, 2000 y 2001 afirma que a diferencia de lo que piensan muchos, al cuadro de Mauricio Pellegrino no le hace falta un mediocampista, le falta un atacante.

Se cerró el libro de pases de primera división y no hubo novedades en Universidad de Chile pese a que existián rumores de que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino sumaría algún nombre luego de la intempestiva partida de Jeisson Vargas.

Bolavip conversa con César Vaccia respecto a la decisión de la U de cerrar su mercado de pases, el que apunta a una falencia en el equipo universitario.

"Un delantero, un delantero centro hubiera sido ideal, si bien es cierto tenemos delanteros, creo que nos faltó uno de jerarquía, uno que haga goles y que juegue en función de Lucas Assadi y Darío Osorio que se van a crear muchas oportunidades", indicó.

César Vaccia cree que a la U le falta un delantero (Archivo)

Igualmente Vaccia no es tan crítico de lo ocurrido porque "hay que ser realistas, el medio nacional no tiene los recursos para reforzarse como los equipos brasileños o argentinos, no tienen esa posibilidad, pasaron los tiempos donde podía llegar un Leo Rodríguez, un Beto Acosta".

De todos modos, el bicampeón con la U cree que falta gestión. "El tema pasa por tener una persona en el club que vaya a mercados como el de Paraguay, estudiar jugadores, para mi falta elegir bien", cerró.