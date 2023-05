Entrenador campeón con Universidad de Chile elige delantero para la U: "Me quedo con Cecilio Waterman"

Este viernes Bolavip publicó la decisión que tomó Universidad de Chile para reforzarse en la segunda parte del año. Específicamente para buscar un delantero corpulento y que sea referente de área, algo que hoy por hoy la U no tiene.

César Vaccia está muy de acuerdo con la búsqueda y no tiene problemas a la hora de elegir entre los candidatos. "Me gustan esos nombres, los dos, si tuviera que elegir me quedo con Waterman, pero reitero que los dos son dos buenos jugadores", afirma.

Para el entrenador campeón con los azules, el tipo de jugador que buscan los azules tienen que ver con el ADN universitario. "Me acuerdo de los íconos que ha tenido la U además de Carlos Campos, como el caso de Flavio Maestri, el Palote Olivera", asegura.

Vaccia cree que cualquiera de estos dos atacantes le vendría muy bien al cuadro que dirige Mauricio Pellegrino, principalmente por "como la U está atacando por fuera, necesitamos un tipo ahí que pivotee o defina, que aguante el balón para que se pueda asociar con Darío Osorio y Lucas Assadi, que vienen de atrás".

César Vaccia quiere a Waterman en la U (Archivo)

Y en esa perspectiva, agrega que "Fernández es buen jugador, pero no es 100% de área, entonces no tenemos un jugador de las características de un referente de área".