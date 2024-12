Marcelo Morales, jugador que fue clave en la campaña 2024 de Universidad de Chile terminó contrato con la U y todo indica que seguirá su carrera en la Mayor League Soccer, específicamente en New York Red Bulls.

Uno de los grandes amigos que dejará en el cuadro laico, es el delantero Nicolás Guerra, el que fue consultado por la partida del lateral izquierdo.

“Estoy contento por Marcelo, se lo merece, venía haciendo las cosas muy bien, es una gran persona y un gran jugador que todos lo conocen, sé que le va a ir muy bien, le mando mucho éxito”, aseguró.

Consultado se va a echar de menos al compadre, el Kun no tuvo dudas en contestar que “sí, es una gran amistad, yo me sentaba con él, lo veía todos los días, se va a extrañar”.

Respecto al gesto de Morales con la U, de dejar una cantidad de dinero en las arcas azules por su traspaso, Guerra confiesa que “no he hablado eso con él, son temas más personales, pero Marcelo es así, no me extraña”.

Nicolás Guerra llega hasta la Clínica MEDS para realizarse los chequeos de rigor (BOLAVIP)

Nicolás Guerra no le teme a la competencia

“Desde que comencé mi carrera siempre he tenido grandes competencias, el año me tocó partir desde atrás y terminé jugando, este año van a llegar jugadores que vienen a aportar y espero sea una linda competencia”, cerró.