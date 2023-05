Ex arquero de Universidad de Chile defiende con todo a Cristóbal Campos Véliz y que debe seguir en el arco de la U

Universidad de Chile sufrió una dolorosa derrota de manos de Coquimbo Unido en condición de visitante por dos tantos a uno y desperdició una gran ocasión de mantenerse muy cercano al líder, Cobresal, precisamente el próximo rival de los azules.

Dentro de las responsabilidades que caben y que se perciben en el ambiente, está la culpa que se le endosa al portero de la U, Cristóbal Campos Véliz en el gol del empate pirata, donde si bien hubo foul contra Juan Pablo Gómez de parte del juvenil, Benjamín Chandía, el golero tuvo cierta complicidad en perder el balón.

Es por esa razón, que entre los hinchas de la U, se pudo apreciar un dejo de molestia con el actual entretubos laico y que hace rato viene con algunas actuaciones que han sido foco de críticas, independiente de los pocos goles recibidos y contenciones.

Motivo por el cual, Bolavip Chile dialogó con un ex arquero de los universitarios, Walter Mella. El ex profesional sostuvo que si las actuaciones no son buenas, es natural que se piense en hacer una modificación y también, señaló quién es el primero que debe apoyar a Campos ante estas situaciones.

"Es sabido por todos que el arquero se hace jugando. Cristóbal, si es que viene con una constante de errores, claro es obvio que se piense en un cambio. Pero hay dos cosas que se tienen que dar. En primera instancia, que Cristopher Toselli que es un experimentado, tiene que ser el primero que lo tiene que estar respaldando, ayudándolo y apoyándolo, ya que tiene todo el derecho por los años en cancha que tiene", enfatizó Mella.

El guardavallas de la U de principios de los años '90, afirmó que es necesario que el propio actual portero esté dispuesto a escuchar y atender la ayuda que le puedan brindar, de lo contrario es razonable que Mauricio Pellegrino pueda pensar en un cambio.

"Lo otro, es que si Cristóbal quiere escuchar y si él está llano a hacerlo, de la ayuda que le puedan dar, perfecto. Pero si esto es una constante de él, de errores no forzados, claro que el técnico podría estar pensando en un cambio", reconoció el ex futbolista.

Mella ahondó más en ese aspecto y cree que el entrenador azul no lo va a cambiar, pese a la opinión de algunos aficionados. "Pellegrino es una persona con experiencia donde ha dirigido muchas veces, no creo que lo cambie. Es la calentura de la gente que quería estar más arriba en la tabla y por eso piden que el técnico lo cambie", manifestó.

Mella cree que Mauricio Pellegrino mantendrá a Campos en portería (Photosport)

Finalmente, el ex arquero entregó su parecer si debe o no, continuar en la portería estudiantil. "Yo soy de la opinión que Cristóbal debe seguir jugando", concluyó Walter Mella.