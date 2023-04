Mauricio Pellegrino le dio una estabilidad a Universidad de Chile, que no era vista hace varios años y un exjugador de la U resalta el nivel mostrado por el argentino en el banco azul

Ex crack de la U en llamas por el gran nivel mostrado por Mauricio Pellegrino en la banca azul

Mauricio Pellegrino, hasta el momento, es uno de los mejores técnicos que ha tenido la Universidad de Chile en el último lustro. El argentino lleva hasta el momento el 60 por ciento de los puntos ganados en la Primera División del fútbol chileno y eso hace que el transandino se gane el reconocimiento de exjugadores del Romántico Viajero.

El ex delantero Martín Gálvez, en diálogo con Bolavip Chile, quedó maravillado por lo realizado hasta el momento por Pellegrino ante Audax Italiano. "La verdad que lo mejor no fue el triunfo de la U. Lo mejor es la convicción con la que está jugando el equipo, el conocimiento que ha tomado Mauricio Pellegrino de las condiciones y las capacidades de los jugadores", expresó.

El Tincho, quien estuvo en dos períodos en la U, simplemente está en éxtasis con lo realizado por Pellegrino. De igual forma, el ex artillero azul cree que el equipo puede seguir adelante en su misión y que no pasará problemas a fines de año.

"Permite ver a un equipo que tiene pocos errores, grandes aciertos y que es capaz de sacar adelante la tarea. Habrá etapas más adelante, donde todo va a ser más importante, para seguir arriba, para tratar de clasificar a una copa internacioonal, que trae recursos económicos", agregó.

Universidad de Chile no golea, pero sí gusta por su nivel en el torneo (Photosport)

Gálvez, quien sigue constantemente, el fútbol chileno y lo que hace la U está tranquilo, mesurado, ya que piensa que el equipo mágico está mejor que hace cinco años y confía a ciegas en Pellegrino con todo su cuerpo técnico.

"Por ahora lo que va de campeonato, lo realizado por la U es más que aceptable, es más que bueno y mucho mejor que las cinco temporadas anteriores. Da para estar tranquilo, por lo menos. Ya no está el nervio que hay que cambiar entrenador, que no camina, que los jugadores, que de dónde salieron", añadió.

Asimismo, Gálvez confía a ciegas en la capacidad de los refuerzos que llegaron a la U y valora totalmente la fuerza de la gente joven, que Pellegrino sí impulsó este año. "En más de alguna oportunidad era muy importante que hubiese mucha gente de casa, porque saben lo significa lo que es el peso de la camiseta. Otros venidos de afuera no daban el tono, a pesar de preceder de buenas actuaciones en otros clubes, llegaban a la U y no rendían y no repetían el nivel", finalizó.