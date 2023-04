El ex entrenador campeón con la Universidad de Chile hizo feroz crítica al club por la situación que vive Lucas Assadi, quien podría partir del club

Desde Brasil el Bragantino que milita en la primera división de dicho país, habría encendido las alarmas dentro de la Universidad de Chile tras poner los ojos nuevamente en un joven talento de los ‘Azules’, siendo en esta oportunidad el volante Lucas Assadi el apuntado por los veedores del conjunto brasileño.

Ante lo que esta posibilidad que se le podría dar al jugador de la U, un ex entrenador campeón con el ‘Romántico Viajero’ como lo es Héctor Pinto conversó con Radio ADN y dio a conocer su postura, en la que confesó que le gustaría que el jugador se mantenga en el club para lograr consagrarse.

“Realmente yo no sé qué es lo que tienen pensado los dirigentes, yo soy de que los jugadores deben quemar una etapa en el equipo de cuáles son, en este caso la Universidad de Chile”, comenzó señalando Pinto.

Sobre los pocos minutos que ha sumado el crack de los ‘Azules’, el ex estratego del ‘Romántico Viajero’ fue claro y en caso de no tomar protagonismo, no es una mala opción en que Assadi pueda dar el salto al fútbol de Brasil.

“Si en la U no les da la oportunidad, lógicamente que deben buscar otras posibilidades y si esas otras posibilidades están en Brasil, donde le van a dar y lo van a tratar de terminar en su proceso de formación, bienvenido sea para él”, declaró en ADN.

Finalmente, Pinto explicó que es muy consiente que, en caso de concretar su salida, Lucas Assadi no sería titular de forma inmediata en el Bragantino, pero que el gran trabajo que realizarán con él para seguir desarrollándose sería mucho mejor que el que le entregan en la U.

“No es que vaya a ser titular en Brasil tampoco, pero lo van a tener ahí, le prestaran los cuidados que él necesita y que a lo mejor la U no se los está dando”, cerró.