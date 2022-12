El ex gerente técnico de la Universidad de Chile, Sabino Aguad, salió al paso de las declaraciones de Ezequiel Miralles, quien opinó sobre el paso de Matías Zaldivia a la U tras jugar en Colo Colo. El ex directivo desmintió la postura de Miralles.

Ezequiel Miralles dejó un legado en Everton tras arrebatarle el título a Colo Colo y, posteriormente, el transandino vistió la camiseta del Cacique. En 2012, la Universidad de Chile roncaba fuerte en el fútbol chileno y el Romántico Viajero le ofertó un contrato al transandino. Primeramente, el delantero dijo que sí a la dirigencia azul, pero personalmente el artillero, tras acordar varios puntos del contrato, el argentino desistió de sumarse al cuadro estudiantil.

Miralles, en diálogo con En Cancha, entregó luces de esto y negó algún acuerdo con la Universidad de Chile. Además, el exjugador albo comentó esta situación tras el paso de Zaldivia del Cacique al cuadro laico de Pellegrino, pese a jugar 6 años en el Monumental.

"En lo personal a mi me surgió la posibilidad y no la acepté y no hubiese podido ir a la U", esbozó Miralles. Ante ello, Sabino Aguad, ex gerente deportivo azul en esa época, entregó otros sabrosos detalles sobre lo que ocurrió con el nacido en Bahía Blanca.

"Nosotros en la U sí llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Cuando llegamos a acuerdo, (Miralles) él decidió no venir porque salieron algunos históricos de la U diciendo que él antes de llegar tenía que pedir disculpas a la U. Ahí, él, me llamó personalmente y me dijo que veía que no había un buen ambiente para venirse a la U, que agradecía todo, pero que rompía el acuerdo y que no venía", dijo en exclusiva Aguad.

Ezequiel Miralles sí tuvo un acuerdo con la U y él decidió romperlo (Agencia Uno)

Eso no es todo. Aguad también entregó otros datos de la negociación para que Miralles llegara a la U en 2012 como que "nosotros estábamos de acuerdo en las cifras. Él (Miralles) estaba libre. No recuerdo quién era su representante, para nada, pero me acuerdo haber hablado personalmente con él. Miralles me llamó personalmente y me dijo que me bajo porque no me gustó la reacción de varios históricos y si voy va a ser un problema".

Miralles estuvo acá en Chile en Everton y Colo Colo. El Súper Mirage pudo haber vestido la camiseta del Romántico Viajero, pero se arrepintió. Zaldivia optó por otro camino y sobre este tema, Aguad también tiene su opinión sobra la decisión del ahora nuevo zaguero laico.

"Soy súper abierto en eso. Respeto las opiniones de todos. Entiendo al que dice no quiero a Matías Zaldivia y el otro que dice, traigámoslo. Creo que es algo muy personal y el hincha fanático tiene derecho a decir no y a manifestarse y a dar sus argumentos. Es algo muy personal (...) He hablado un par de veces con Zaldivia y lo encuentro una extraordinaria persona, un gran jugador y respeto a los que dicen que no", culminó Aguad.