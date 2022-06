Hoy se cumplen 14 años de la final del Apertura 2008, donde Colo Colo perdió la opción de conseguir un inédito pentacampeonato tras caer con el Everton que en ese entonces dirigía Nelson Acosta.

Los albos habían ganado por 2-0 la ida en el Estadio Monumental, pero los Oro y Cielo revirtieron la historia de la mano de unos brillantes Jaime Riveros y Ezequiel Miralles para ganar por 3-0 en el Sausalito.

Muchas historias se revelaron en torno a lo ocurrido en aquella noche, pero lo más llamativo fue lo contado por Fernando Astengo, entrenador del Cacique en dicha final. En conversación con Deportes 13, el León dio algunos detalles de sobre porque los jugadores parecían sacados del partido.

"Un día antes de la final me encuentro con la sorpresa que me llaman a la habitación del hotel para arreglar los premios. La reunión fue extremadamente tensa, por momentos agresiva, se salió todo de contexto", contó el ex DT.

Ezequiel Miralles fue uno de los héroes del cuarto título Oro y Cielo.

Sobre el tono de la conversación con la dirigencia, Astengo detalló que "les dije que cómo era posible que a esa altura, que estamos jugando la final no estuviesen los premios arreglados, y claro no se arreglaron porque era muy probable que Colo Colo no llegara a la final. Les dije que como sociedad anónima tienen que entender que esto era una aberración, que la reunión no estuvo en los tonos, que era un problema grave y que yo sabía que iban a haber problemas".

Sin embargo, el León apuntó contra la mentalidad con la que los jugadores encararon la final tras la discusión por los premios y que por eso veía imposible ganar el título.

"La expresión futbolística no era digna de Colo Colo. No puedes jugar una final tan desinteresadamente, sin ganas. En el entretiempo, recuerdo, que los arengué, estaban apagados, todos callados, mudos. Nadie decía nada. Yo les decía ‘vamos Colo Colo’, ‘despierten mierda’, pero no había reacción, mentalmente estaban caídos. El estado mental influyó para que la disposición fuera nula. Si ves el compacto nos hicieron goles pavos, se notaba que estaban con la cabeza en otro lado. Así, era imposible que ganáramos esa final”, cerró.