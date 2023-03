Carlos Ramos, ex jugador de Universidad de Chile y ex presidente del Sifup, asegura que un jugador como Emmanuel Ojeda conoce su cuerpo, por lo que si dice que puede jugar es porque lo puede hacer bien en el Superclásico.

La mayor interrogante en la previa de Universidad de Chile en el Superclásico, tiene que ver con el estado físico de Emmanuel Ojeda, el volante argentino que desde el lunes presenta un esguince de rodilla.

Situación que lo tiene al límite de perderse el duelo ante Colo Colo, pero que está analizando el técnico Mauricio Pellegrino, una vez que el propio jugador le pidió estar presente en el estadio Monumental.

Una decisión importante, pero que tiene respaldo en un ex jugador de Universidad de Chile y presidente del Sifup, Carlos Ramos, que en conversación con Bolavip, respalda a Ojeda.

Emmanuel Ojeda le pidió a Pellegrino jugar el Superclásico.

"Con la frase antigua que dice que el jugador es el propio médico. Uno sabe realmente cuál es el nivel de dolor que tiene o de impedimento para jugar. Si él dice que puede y es un esguince de un grado no muy alto, bueno podrá jugar. Si con las ganas se olvida todo", comentó Ramos.

"Es distinto cuando antiguamente se infiltraban y ese tipo de cosas, que al final del camino te pasan la cuenta. Pero si quiere jugar, es una posición importante de la U, es el equilibrio del equipo y la marca", profundiza el ex azul que ocupana la misma posición.

Para Ramos es muy importante tener una definición pronto del tema, teniendo en cuenta que, según lo que ve en el actual plantel de la U, no hay un relevo que sea de la misma calidad que tiene Ojeda.

ver también DT chileno aconseja a Pellegrino no citar a Emmanuel Ojeda

"Lo peor es que no hay un reemplazante del nivel para esa posición. Domínguez no viene con buen rendimiento, por algo no está de titular. Para esa posición hay que tener un training, un estado físico, continuidad jugando. Es una posición de mucho desgaste y un jugador que no ha jugado en mucho tiempo pasa la cuenta", detalló.

Por lo mismo, entrega toda la confianza al ex Rosario Central si confirma que está en condiciones y pide que sea escuchado por el cuerpo técnico.

ver también Ojeda quiere jugar el Superclásico y pone en jaque a Pellegrino

"Si él dice que está para jugar, es porque lo es así. Uno sabe y mide lo que siente su cuerpo y sus lesiones, si él quiere jugar como entrenador lo pongo. Obviamente hay una opinión médica dependiendo del grado, pero para la U es una baja importante, no siendo el jugador más importante del equipo, pero da equilibrio en esa zona", finalizó.