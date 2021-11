Universidad de Chile acumuló el sábado pasado su octavo partido sin poder ganar, cayendo ante Curicó Unido por 2-1 en Rancagua y complicando de sobre manera su pasar por el Campeonato Nacional 2021, en donde ya no aspira al título y solo le resta salvarse de la liguilla por el nivel exhibido hasta acá.

La invasión de hinchas a la cancha, sumado al mal juego y la poca identidad que tiene la U en la cancha, gatillaron en la salida de Esteban Valencia en la banca azul, pese a que hace una semana había sido ratificado por Luis Roggiero y el resto de la directiva azul.

Fernando De Paul, portero y capitán de la U, habló con Radio Azul Chile sobre la salida del ‘Huevo’ y el mal momento que vive la U, en donde aseguró de entrada que “Debíamos respaldar a Esteban dentro de la cancha y no lo estamos haciendo, es la realidad. Lo lamentamos por él como persona y profesional. Seguramente seguirá ligado al club, porque él así lo quiere. Desearle lo mejor y nosotros pensar en sacar esto adelante solamente por el bien del club”, señaló.

Bajo esa misma línea, De Paul reveló que habló con Valencia: “Está dolido como también lo estamos nosotros. Él es una persona que quiere mucho a la institución y que estuvo toda la vida acá. Por él, hay que tratar de salir adelante lo más rápido posible”.

Sobre lo sucedido en el partido ante Curicó con la invasión de los hinchas, De Paul fue enfático en decir que “El descontento no es solo de ellos, sino de todos. Uno quiere que el equipo gane obviamente y lo que pasó no es lo ideal, es lamentable. Lo que hablé con mis compañeros que estábamos ahí, a la mayoría de la gente que entró para exigir que ganemos, que salgamos adelante. Sobre la jineta, vino uno, me pidió la cinta de capitán y se la di, otro la polera y así, ojalá que no vuelvan a ocurrir estas cosas”.

Para cerrar, se refirió a los cinco partidos que le restan a la U, en donde los dos siguientes son duras salidas de visita ante Ñublense y Universidad Católica: “La gente que está a cargo de eso tratará de planificarlo de la mejor para privilegiar el descanso y enfrentar estos 5 partidos como verdaderas finales que son y no dejar pasar más tiempo”, sentenció.