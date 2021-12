Universidad de Chile quiere armar de la mejor manera su plantel de cara al año 2022. El equipo laico está realizando algunas gestiones con relación a sus nuevos jugadores y así mejorar la campaña que llevaron a cabo durante este 2021, donde casi se perdieron la categoría en la última fecha.

Sin embargo, han existido algunos comentarios con relación a un posible retorno de un ex jugador azul como es Felipe Seymour. El jugador de 34 años fue formado en el club estudiantil y ha tenido una basta carrera, donde tuvo pasos por Europa, precisamente en Italia y el fútbol de Brasil antes de su regreso a nuestro país.

La última camiseta que vistió 'Hualala' fue la de O'Higgins de Rancagua. Sin embargo, ahora parece que su retorno al CDA ya es casi un hecho tras la información que se ha entregado durante estas horas.

Gonzalo Fouillioux comentó la negociación entre el equipo universitario y el mediocampista, pues expresó que este posible fichaje no es decisión del Gerente Deportivo Luis Roggiero. No creo, honestamente, viendo la línea de lo que ha venido pasando en La U con este gerente deportivo, no creo que sea un fichaje de Roggiero. Para nada, no creo que lo traiga y que haya sido el gerente deportivo que diga "vamos a buscar a Felipe Seymour", dijo en Todos Somos Técnicos.

El arribo de Seymour se podría oficializar en los próximas horas y así transformarse en el nuevo jugador de Universidad de Chile para la campaña venidera.