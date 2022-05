Universidad de Chile sin duda que vive momentos complicados. Sebastián Miranda toma un fierro caliente con el primer equipo buscando la fórmula para volver a los triunfos y no volver a tener que sufrir con el tema del descenso a la Primera B que viene persiguiendo a la institución en los últimos cuatro años.

El periodista Francisco Sagredo fue claro en señalar que el club Universidad de Chile se le irá terminando la suerte con salvarse del descenso, no tendrá la misma forma para anotar tres goles milagrosos en los minutos finales de un partido y señalando que pueden caer a la siguiente categoría del fútbol chileno.

“De partida eso de que no puede ser un técnico chileno me parece equivocado, pero la U no se puede equivocar de nuevo. La U se va a ir a la B, lleva cuatro años peleando el descenso, ósea en algún momento la suerte se le va a acabar, en algún momento no va a parecer el milagro de tres goles en ocho minutos”.

Pero eso no fue todo, debido a que también se refirió a la situación de que Martín Lasarte esté sonando en la banca universitaria, a quien apuntó a que antes de que asumiera en la Selección Chilena, era un nombre que no estaba dentro de los registros para dirigir a un equipo grande como el principal candidato.

Universidad de Chile viene de perder con Audax Italiano en Valparaíso. (Foto: Agencia Uno)

“Mientras que la Católica apuntaba a la banca con uno que sonaba para la selección, la U apunta a uno que le fue mal en la selección. Creo que ya pasó, creo que Lasarte antes de llegar a la selección ya no estaba para los equipos grandes de Chile, siempre era el candidato eterno, pero como segunda o tercera opción, en la selección era como la cuarta o quinta”, expresó en ESPN Chile.

Momentos complicados los cuales se trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para este proceso de Universidad de Chile, quienes este fin de semana esperan volver a los triunfos en el Campeonato Nacional recibiendo la visita de Deportes La Serena.