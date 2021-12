El ex técnico azul comentó la posible llegada del colombiano a la banca azul y lo que debe hacer el club para no sufrir más con el descenso.

Universidad de Chile no quiere volver a sufrir nuevamente con el descenso y buscará ser protagonista el próximo año el Campeonato Nacional. Los azules llevan tres temporadas en que han estado peleando en la parte baja de la tabla de posiciones y ahora ya buscarán no regresar a esa situación.

Para eso, en las últimas horas se ha dado casi por confirmado el nombre de su Santiago Escobar como nuevo entrenador. El colombiano tuvo su último paso por la Universidad Católica de Ecuador y ahora está a detalles de recalar en Chile para hacerse cargo de la banca azul.

Gerardo Pelusso, ex técnico de la U y que conoce muy bien al entrenador cafetero. El uruguayo dio su opinión sobre la llegada de Escobar y cree que es adecuada su contratación.

"Lo conozco perfectamente bien a Santiago Escobar. Él estuvo varias temporadas en Universidad Católica de Ecuador, hizo muy buenas campañas. Es un entrenador acreditado, es un muy buen profesional. Yo creo que está muy bien, es atinada la elección, si es que llega a la Universidad de Chile. Me parece que se trata de un excelente entrenador", dijo en conversación con ADN Deportes.

Por otra parte, también enfatizó en los malos momentos que vivió el club universitario en los últimos años. Allí, el charrúa recalcó que la institución laica necesita una operación a fondo si es que no desea regresar a una mala campaña.

"La Universidad de Chile lo que necesita es un bisturí a fondo, porque esto no es una casualidad que casi baja a la B. En el año 2019, si la memoria no me falla, hizo una campaña espantosa y me parece que lo salvó el estallido social que hubo en Chile y que el campeonato se interrumpió y no se terminó", explicó el ex entrenador de Selección Paraguaya.

"Si se hubiera terminado normalemente, no se qué habría pasado. Entonces si el año 2019 y el 2020 no aduvo y este año estuvo a punto de bajar, quiere decir que las cosas se vienen haciendo muy mal hace un rato largo. No es una casualidad, no es una mala racha nada más", sentenció Pelusso.