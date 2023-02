Universidad de Chile viajó hasta la ciudad de La Serena para disputar la cuarta fecha del Campeonato Nacional, donde Mauricio Pellegrino tiene definidas modificaciones en su formación estelar para el choque ante Magallanes.

En ese sentido, el criticado Luis Felipe Gallegos dejará su puesto, donde, según pudo averiguar Bolavip, estarán presentes Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Jeisson Fuentealba.

Ante esta situación, Toño Prieto, en radio Cooperativa, juega un poco con los hinchas azules, por la ausencia del volante.

Luis Felipe Gallegos será suplente ante Magallanes.

"Tengo una duda, si no juega Gallegos a quién le echan la culpa en la U", comentó Prieto, un poco en broma, para dejar abierto el debate.

Es que para el comentarista deportivo, siempre se le carga la mano al volante con los resultados de Universidad de Chile, donde, ahora con su ausencia, tendrán que buscar otro blanco para las críticas.

"Es que me divierto leyendo a los hinchas. No digo que juegue bien, pero si el arquero falla es culpa de Gallegos, si el nueve no hace goles es culpa de Gallegos, me divierto con eso", enfatiza.