Gonzalo Sosa, el plan B de la Universidad de Chile si es que Joaquín Larrivey no renueva

Universidad de Chile tiene como prioridad salir del fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, en el cual se ubica en la decimocuarta posición y peligra su permanencia en Primera División, pero también mira de reojo lo que será el tema de renovación de plantel y contratación de jugadores de cara a la próxima temporada.

Una de las grandes figuras del Romántico Viajero en este torneo ha sido el delantero Joaquín Larrivey. Si bien el Bati no ha podido convertir en las últimas fechas, su continuidad y las negociaciones por una posible renovación con el club azul está estancada.

Azul Azul tomó cartas en el asunto y comenzó a buscar un plan B ante la posible salida del goleador azul y se fijó en Gonzalo Sosa, uno de los goleadores del Campeonato Nacional y figura en Deportes Melipilla, así lo hizo saber Luciano Krikorian, representante del jugador.

"Tuve conversación con Universidad de Chile, que podía ser una alternativa según lo que pase con la renovación de Larrivey. Es la realidad", aseveró Krikorian a Radio ADN.

"Gonzalo termina contrato en diciembre del 2022. Si he hablado con gente de Colo Colo y parte de su cuerpo técnico, es un jugador que les interesa pero que hasta que no termine el torneo no creo que haya un avance", agregó.

"Tuve propuestas de un equipo de México que lo quiere, dos equipos de Ecuador y uno de Turquía. Hasta que no termine el torneo no vamos a evaluar nada", sentenció.

De esta manera, habrá que esperar hasta el final del Campeonato Nacional para saber si la U contará con Larrivey para la próxima temporada o irá en búsqueda de un centrodelantero.