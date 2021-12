Universidad de Chile se salvó del descenso en una tremenda remontada ante Unión La Calera, los azules perdían 2-0, pero lo dieron vuelta en los últimos siete minutos más descuentos con un doblete de Ramón "Cachila" Arias y un tanto de Junior Fernandes. Juan Cristóbal Guarello se refirió al partido.

"Vi muy mal a la defensa de La Calera en los minutos finales, pero desde que no está (Santiago) García se vino abajo defensivamente hace un buen rato. Estaba con seis jugadores titulares menos desde hace un buen rato, pero además Castellani, se hablaba que podía jugar Jeisson Vargas, venía mal hace rato y ayer en los minutos finales hizo un partido espantoso", dijo el periodista en Los Tenores de ADN.

El profesional se mostró irritado con algunos futbolistas: "Lo que si hay que mirar esto en perspectiva no puede rescatarse una campaña por 10 minutos. Me irritó mucho ver jugadores de la U tapando bocas ¿Junior Fernandes porque juega 15 minutos viene a tapar bocas? ¿Por qué no hizo dos goles en el resto de la campaña y la U se ahorra esto? ¿Por qué no jugó el resto del Campeonato? Fue muchas veces a la cancha y no tocó la pelota".

"Entonces esa energía, esa garra, esa potencia, esa rabia, esa rebeldía, tendrían que haberla tenido siempre, no ahora que tenían la mierda hasta acá y Aubert estaba a punto de tirarse por el estadio para abajo. Esa es la lección que tiene que sacar Universidad de Chile. Está bien como espéctaculo del momento, eso es el fútbol, pero la U estuvo descendida más de 30 minutos", agregó.

Guarello apuntó a la directiva de Azul Azul: "El resultado, la salvada, la forma angustiosa, espectacular, épica que tuvo la Universidad de Chile de salvarse es una cosa, pero la estructura no debe perderse de vista, porque el año pasado cuando Colo Colo se salvó por los pelos, finalmente le costó la presidencia a (Anibal) Mosa".

El comentarista insinuó que sólo se critica lo que sucede en el campo de juego: "Acá veo a los tipos muertos de la risa, creyendo que la hicieron de oro y además utilizando puppets, marionetas, culpando de todo al plantel, 'no, hablemos de la pura pelota, es que el equipo, el equipo...". Incluso salió (Federico) Valdés sólo hablando del equipo y señor Valdés ¿La estructura del funcionamiento de la Universidad de Chile no le dice nada? Que le hayan traido un jugador lesionado ¿Eso no le dice nada? Solo hablando de que hay que reformular a fondo, pero sólo el equipo, pero ¿Para arriba nada? Aquí las complicidades son muy evidentes".

También emitió un comentario sobre una denuncia anónima a Deportes Melipilla por dobles contratos: "Hay otra cosa, esto lo dije hace un mes y medio la U abrió el paragua, metió la denuncia contra Melipilla el sábado en la noche. Si ayer le iba mal, hoy día metía con todo el tema contra Melipilla. Como al final se salvaron, le va a servir a Huachipato, que Aubert con Victoriano Cerda están para ir de la playa de la mano, más amigos no pueden ser".

El comentarista además considera que Cristián Aubert "se tendría que ir y (Michael) Clark también".

Por último se refirió a la denuncia que hizo sobre la situación de Alejandro Lorca: "Se desmintió, Lorca nunca más relató a Universidad de Chile. Había una rotativa de que cada tres partidos le tocaba a uno, nunca más relató a la U y quedó clarísimo. Ustedes lo pueden desmentir a través de declaraciones públicas, pero en los hechos a Lorca lo castigaron por decir que los dirigentes de la U eran cobardes, quedó clarísimo, y no dijo ninguna mentira".

"Me llama mucha la atención, como instalan el tema, una persona que está comentando en un canal, sale a hablar Federico Valdés, solo hablar de la pelota, de que el plantel, el plantel y tirarse contra Romero o algún jugador, pero sólo del plantel y ahí se tapan los que tendrían que asumir la responsabilidad sólo alguna vez. Sólo reaccionan cuando un relator les dice algo que no les gusta", cerró.