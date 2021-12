Guarello no se sorprende con la salida de Joaquín Larrivey en Universidad de Chile: "Estaba cantado esto, hace rato"

Joaquín Larrivey ya se comienza a despedir de Universidad de Chile. El delantero se va de la tienda azul, pues no fue renovado para la próxima temporada y buscará un nuevo club en nuestro país. Una información que el mismo representante del jugador lo dio a conocer este lunes.

Juan Cristóbal Guarello se refirió a la salida del goleador argentino y para él no es sorpresida, ya que creía que este tema estaba definido hace un buen tiempo. "Estaba cantado esto, hace rato. Lo que complicó más Larrivey fue que en los últimos partidos perdió efectividad, como todo el equipo", dijo.

El periodista también argumentó que el bajo nivel mostrado por el equipo pudo perdujicar al jugador de 37 años, que de todas maneras anotó 20 en el Campeonato Nacional y quedó asolo tres dianas de los goleadores Fernando Zampedri y Gonzalo Sosa.

"Él no fue un marciano en el medio del rendimiento de la U, La U en general no remató al arco, no generó ocasiones de gol, salvo en los últimos cinco minutos contra Calera. Ahí recién apareció esa U agresiva, incisiva, profunda, pero en general el equipo fue muy largo durante mucho tiempo con poca alimentación hacia el 9, con poca llegada por las bandas y eso también redundo en una inefectividad", agregó el comunicador.

Por último, Guarello enfatizó en lo que es el tema edad y que para él no es que esté ocurriendo con el trasandino, pero es un factor a considerar en los equipos para ver la situación de las negociaciones.

"El jugador quizás estaba con un poco de falta de confianza, pero no estaba tan fino con las que tuvo y la edad pesa mucho a la hora de decidir. No quiero decir que esté pasando con Larrivey, pero los jugadores a cierta edad y aunque estén rindiendo muy bien, de repente les llega el viejazo. Lo otro es que este año en la U hay una política de austeridad total", cerró.