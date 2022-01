El ex portero se refirió al motivo del por qué el técnico de la Universidad de Chile no elige al capitán.

Herrera apunta a Escobar por no elección del capitán en La U: "Lo único que consigue, que el hincha se sienta menos identificado"

Johnny Herrera habló en Todos Somos Técnicos y en una de las preguntas durante el programa fue hacia la decisión de Santiago Escobar y de no confirmar áun al nuevo capitán de Universidad de Chile. A lo que el ídolo azul empezó apuntando a quizás a la aún llegada de refuerzos.

"¿Estará esperando los jugadores que faltan? Yo creo que le falta plantel, le deben faltar unos tres o cuatro jugadores, pero así y todo hubo votación. Ganó (Felipe) Seymour, que creo que no jugará mucho. Segundo está Camilo Moya y tercero Cristóbal Campos", comenzó diciendo el ex meta.

Por eso, es que el actual comentarista cree que el entrenador colombiano ha estado algo indeciso en la toma de decisiones sobre este punto y con lo poco consecuente en sus actitudes.

"Creo que él ha decidido valorando muy poco la decisión de sus jugadores que el capitán sea el arquero que él trajo, Galíndez. Creo que eso habla mal de las decisiones, porque si le das la potestad a tu plantel de elegir al capitán y después nombras otro capitán a tu pinta, ¿para qué hiciste algo si después no eres consecuente con lo que empezaste?", agregó Samurai.

Por consiguiente, es que Herrera señaló el jugador que porte la jineta azul debe ser alguien de confianza o de algún referente. Aunque por el momento, trata de darle un sentido a la situación.

"Es tema, porque en el capitán tienes que confiar y si no es él, el que lo sigue, que son jugadores líderes. A mi cuando me dijeron de la posibilidad de Galíndez fuera capitán, yo imaginé que por lo menos, ante igualdad de condiciones, serían los dos capitán. Si jugaba Galíndez, capitán y si jugaba Campos, imagino y quiero creer que sería él. Tratando de darle una cierta lógica a esta elección, porque de verdad lo encuentro insólito", dijo.

"O sea, alguien que no conozca o venga llegando recién al club sea inmediato capitán solo porque él lo trajo, es complejo. Más cuando y sin desmerecer a Galíndez que no es mal portero, pero que Campos mostró más en 45 minutos", añadió.

Finalmente, cree que la responsabilidad va netamente en el técnico y que aquello puede repercutar hacia la hinchada, pues siente que el fanático de La U puede perder identidad en relación al club.

"Con esto, lo único que consigue el técnico Escobar, es que el hincha se sienta menos identificado con el club. Si me preguntas a mí ¿cuál es el mérito de Galíndez de ser capitán? Está bien, es seleccionado, jugó un par de partidos, es argentino, no sé", agregó el ex portero.

"A ver, no quiero despreciar a nadie, pero lleva cuatro años jugando en primera. Entonces, con esto para mí lo único que consigue el técnico Escobar, es que el hincha de verdad, que conoce a los jugadores desde chiquitito, que conoce a los que van a aparecer, a los buenos proyectos y sufren por el club, se sientan menos identificado con La U misma", cerró.