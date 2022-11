Tras la decisión de enviar a préstamo a Ignacio Tapia, muchos sostienen que era lo mejor en virtud del nivel mostrado por el zaguero. Sin embargo, un ex central azul apunta que el ex Huachipato mereció otra oportunidad dentro de la U.

La noticia del último jueves fue que el defensor de Universidad de Chile, Ignacio Tapia, no estaba contemplado para la temporada 2023 y será enviado en calidad de préstamo.

Algo que particularmente fue recibido de buena manera por un amplio sector de la fanaticada, ya que sostienen que el ex Huachipato nunca fue prenda de garantía en el bloque posterior de los universitarios.

Aprovechando la instancia de la Expo Fútbol 2022, Bolavip conversó con un ex defensa de la U, Juan González y él - a diferencia de muchos - salió en defensa del espigado jugador. Como al más estilo de Los Prisioneros, González defendió a Tapia y así dio a conocer sus primeros argumentos.

"Yo lo lamento harto por el jugador porque primero está la persona, muchacho joven y llegó al equipo en el momento en que no tenía solidez, y cuando le tocó desenvolverse tampoco logró entregar esa seguridad que el equipo necesitaba, pero no tan solo él, porque es un un tema de equipo. Le tocó vivir experiencias desagradables", sostuvo el Diablo.

Sobre si la carrera del defensa tiene un revés, el ex campeón azul en 2009 aclara que "tiene las condiciones para sobreponerse a esto y tendrá que hacerlo como profesional. Buscar las alternativas que le permitan enmendar su carrera y demostrar que su llegada a la U se justifique y una posible revancha".

A la consulta si es apresurada la medida de enviarlo a préstamo, considerando los años de contrato que le quedan por delante, González es enfático en señalar que "me hubiese encantado que tuviese la oportunidad de continuar. Ahora, porque creo que el fútbol está lleno de revanchas y en esas segundas oportunidades demostrar porqué está en un club como Universidad de Chile, si no se da es una pena enorme, pero me hubiese gudtado que tuviera la oportunidad de reivindicarse".

Juan González sostiene que Ignacio Tapia mereció otra oportunidad (Bolavip)

En otro ámbito, tuvo palabras para la eventual llegada de otro ex compañero de él en los azules, Marcelo Díaz. González cree que el aporte de Carepato puede ser fundamental por los años que lleva en el fútbol. "Para mi sí. Marcelo es un jugador que le puede aportar mucho a la U, por su andamiaje y por las condiciones que tiene como jugador, por la experiencia adquirida en otros países y poder transmitirla. Les puede entregar mucho en este período".

Finalmente y en virtud del fututo entrenador, Juan González cree que es necesario que el futuro entrenador sepa con anticipación al lugar que viene ya que así podría facilitar su tarea. "Primero creo que conocer la historia del club, la identidad del club y eso traerlo adquirido para convencer a los jugadores del fútbol que la U necesita y el hincha quiere, en verdad", concluyó.