A sus 30 años, el central de Universidad de Chile, Luis Casanova, está viviendo un extraordinario momento en su carrera, mientras vive su cuarta temporada en la U y por cierto, haber dejado atrás una dura lesión que lo marginó prácticamente por todo el 2022.

El ahora capitán universitario, es un baluarte en la zaga azul donde ya es un inamovible y ha formado una excelente dupla defensiva junto a Matías Zaldivia dejando en el banco al argentino, Nery Domínguez.

Es más, no son pocos quienes ya exigen que el ex Deportes Temuco reciba el llamado de Eduardo Berizzo para integrar la selección chilena en algún compromiso. Oportunidad que ya ha tenido, pero fue hace bastante tiempo cuando recién comenzaba su carrera.

Bolavip Chile tuvo la posibilidad de dialogar con el ex entrenador, Raúl Toro, quien no dudó en reconocer que el chino Casanova debe estar en La Roja, puntualmente porque goza de herramientas que no todos sus pares poseen.

"Yo creo que perfectamente (puede ir a la selección). Es un jugador que da garantías, seguridad, muy útil. Tiene algo que no tienen los otros jugadores que han estado", señaló el ex estratega de Audax Italiano.

A su vez, Toro fue más allá y se atrevió a dar un nombre de la generación dorada para hacer la relación con el actual capitán de la U. "Por ejemplo, compararlo con Gary Medel que es un jugador con larga trayectoria afuera. Pero este tiene físico, tiene cabezazo y los momentos hay que aprovecharlos. Perfectamente puede ser seleccionado", reiteró.

Toro quiere en La Roja al capitán azul (Photosport / Archivo)

Finalmente, vino la gran afirmación, donde elevó a Casanova a lugares insospechados y que es el momento de reconocerlo ya, volviendo a nombrar al pitbull para ahora lanzar una categórica aseveración.

ver también Exjugador de la U sólo tiene aplausos para destacar el rol del técnico Mauricio Pellegrino

"Si me preguntan entre Medel y él, yo prefiero a Casanova, no se achica con nada. Además, es humilde y seguro de sí mismo. Miraba el partido y decía 'qué gallo más controlado dentro de la cancha'. No pierde ninguna pelota", concluyó Toro.