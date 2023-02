Universidad de Chile enfrenta a O'Higgins por la quinta fecha del Campeonato Nacional en Rancagua donde el técnico Mauricio Pellegrino deberá realizar cambios en el once que le ganó a Magallanes, uno de ellos es por la lesión del delantero Cristián Palacios.

Pese a que entrenó un par de días con Nicolás Guerra como eje del ataque, en definitiva el estratega se inclinó por Leandro Fernández para jugar en esa posición y volver a darle confianza al juvenil Renato Huerta.

Pepe Ormazábal, histórico relator azul, se sorprende con la noticia. "Es realmente sorprendente porque Pellegrino visó el tema de Guerra, un jugador que anduvo bien en Ñublense. Un partido le bastó para borrarlo del mapa, porque fue titular y después no jugó más", asegura.

Confesando que "yo era partidario que Guerra reemplazara a Palacios y mantener a Fernández por las bandas".

Pepe Ormazábal en pie de guerra por la exclusión de Nicolás Guerra (Bolavip)

Argumentando que "era el cambio lógico, para eso lo trajeron, lo está liquidando, lo hizo jugar y después nunca más, al no colocarlo derechamente le dice 'Guerra no estás para titular, en ti no confío, eres reserva, eres alternativa'"

Pepe Ormazábal realmente no está de acuerdo con la decisión de Pellegrino. "Era la oportunidad para Nico, es raro que no le dio la oportunidad, pensé que le daría la oportunidad, le da una palada, es una sorpresa, lo borra del mapa, será siempre alternativa, es un mensaje que el jugador ya recogió, era su oportunidad y no se la dio", cerró.