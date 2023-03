Ante las ausencias de Nery Domínguez y de Luis Casanova, crece la posibilidad que el ex Huachipato sea titular ante River Plate.

Universidad de Chile viaja rumbo a Argentina para afrontar un duelo de carácter amistoso que sostendrá ante River Plate este sábado a las 20 horas en el Estadio Padre Ernesto Martearena de la ciudad de Salta.

El amistoso internacional entre Universidad de Chile y River Plate lo podrás ver en vivo a través de la plataforma de streaming STAR+. Suscríbete AQUÍ.

Muchas ausencias tiene el cuadro de Mauricio Pellegrino, quien de todas maneras armó una lista de 22 jugadores, con muchos jóvenes y por cierto, con aquellos que no han podido sumar minutos en lo que va de Campeonato Nacional.

Uno de ellos es el defensor Ignacio Tapia, quien no solamente viaja en la delegación, si no que tomaría titularidad ante las ausencias de Nery Domínguez y Luis Casanova, por lo que se le abre la opción al ex Huachipato de volver a sumar minutos vestido de azul.

En el aeropuerto previo a embarcar, Tapia dialogó con La Magia Azul y tuvo palabras para esta gran opción que se le presenta. "Claro, (sirve) para tener ritmo y mostrarse. Dar todo y ver si me gano un puesto por ahí", reconoció el espigado central.

En esa misma línea, el futbolista repitió que lo pilla en un buen momento para volver a jugar, como también desea que el viaje sea muy auspicioso para los estudiantiles. "Bien, sirve mucho para tener más ritmo de partido y esperar que nos vaya bien", puntualizó.

Sobre lo bien que le hace al plantel estos duelos y para la fortaleza de la institución, Tapia valora lo bien que están y lo especial que es integrar este grupo de jugadores. "El grupo muy unido, la verdad es que ha sido muy grato este año. Nos llevamos bien, es un grupo muy lindo", dijo el zaguero.

Y finalmente ante la posibilidad de hacer dupla con Matías Zaldivia, el deportista reveló lo importante que sería para él compartir en cancha con el 22 azul. "Bien, es un gran jugador y una gran persona. Un honor estar con él", cerró Ignacio Tapia.