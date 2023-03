Héctor Tito Awad no deja pasar la gigantesca vuelta de carnero de Alexis Sánchez: "Puede terminar su carrera donde quiera, me importa un comino"

Tras la entrevista que otorgó Alexis Sánchez a 24 Horas de Televisión Nacional de Chile donde habló de varios temas y con una segunda parte que continuará este viernes, variadas reacciones se produjo en el mundo del fútbol tras las declaraciones del goleador histórico de La Roja.

Una de ellas, fue que Sánchez comentó sobre lo que se vendrá en unos años más que es su retiro del fútbol y qué equipo tendrá la dicha de contar con el Niño Maravilla cuando este diga adiós a la actividad. Todo hace pensar que será la Universidad de Chile, tras los dichos de hace algún tiempo cuando dijo que debe cumplir el sueño de su padre y retirarse en la U.

Sin embargo, en la entrevista de este jueves señaló que él podría jugar en la U, en Católica o en Colo Colo, pero que anhela poner fin a su periplo nada más ni nada menos que en Tocopilla, echando por la borda el deseo de los aficionados universitarios de verlo con la camiseta de la U. Héctor Tito Awad, dialogó con Bolavip Chile por este tema y el comunicador no escondió su molestia.

"Yo ya no creo en nada. Más allá de palabras de buena crianza, estos cabros tiran palabras y después no las cumplen. Entonces, hay que tener cuidado, diferente es cuando dicen 'yo soy de la U' , listo y todos felices. Pero 'que me voy a retirar en la U, que quiero terminar en la U', son puras pajitas", argumentó el enojado Awad.

¿Cuál fue el error del atacante del Marsella, entonces? Awad sostiene que en base a eso, no se puede jugar con la esperanza de los hinchas. "El error de Alexis Sánchez y de muchos otros, que dicen cosas para dejar contentos, que tienen un amor por una camiseta como es la azul, que ilusionan a los hinchas por la calidad que tiene como futbolista y después les pega con un martillo en la cabeza. Él puede terminar donde quiera, me importa un comino"; reconoció.

Alexis cuando niño, vestido con la camiseta de la U (Archivo)

Además, el comentarista de La Magia Azul enfatiza que como Alexis, han habido otros casos y que solo hacen es aprovecharse y jugar con los colores de la U. "Mauricio Isla dijo que quería terminar en la U, el Keno Mena lo mismo. Ya basta con aprovecharse de la camiseta de la U para tener buenas relaciones con la hinchada. No ilusionen a gente que tiene al escudo como la vida misma, que tienen problemas en su vida cotidiana y sufren después cuando los ilusionan y no cumplen", recalcó.

Finalmente, Tito Awad comentó otros dichos del ex Arsenal. Uno de ellos sobre si es verdad que a los tres grandes ya no los conocen afuera, algo que el periodista compartió y en relación a la generación dorada, el comentarista dijo que todo termina en la vida y solo queda agradecer y disfrutar los últimos minutos de estos "dorados", como él les dice.