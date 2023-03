Universidad de Chile realizó su último entrenamiento en el Centro Deportivo Azul previo al viaje a Argentina para medirse ante River Plate en un duelo de carácter amistoso este sábado a la 20 horas en el Estadio Padre Ernesto Martearena de la ciudad de Salta.

Y si algo caracterizó esta semana a la U fueron la cantidad de lesionados y ausencias que fueron cayendo día tras día y que obligó al técnico trasandino, Mauricio Pellegrino a armar una convocatoria de 22 jugadores donde muchos juveniles asoman entre los viajeros.

Sin embargo, antes de embarcarse rumbo hacia el otro lado de la cordillera, Pellegrino comentó que la idea es "viajar a hacer un buen partido y volver bien, eso es lo importante. Aprovechar esta semana para competir", reconoció el estratega.

Sobre las ausencias que tienen los estudiantiles para enfrentar al cuadro millonario, el entrenador sostuvo que de toda maneras "a ciertos jugadores les viene bien, pero a nosotros nos coincide que tenemos hoy cuatro o cinco chicos como Nery (Domínguez) y su clavícula, como a Emma (Ojeda) que no les ayuda el partido, pero a otros sí les viene bien. Hay otros chicos como a Nacho Tapia, a Lucas (Assadi), el Chorri (Palacios) necesita minutos. A algunos les viene bien, a otros no", argumentó el ex Vélez Sarsfield.

Emmanuel Ojeda es uno de los que no viaja y que Pellegrino espera que pueda recucperarse en este receso (Agencia Uno)

En relación a que si el equipo que dispondrá para afrontar este cotejo ante el cuadro que dirige Martín Demichelis, Pellegrino reconoció que "sí, trataremos que todos tengan minutos, permite siete cambios el partido y es un buen rival para medirnos", enfatizó.

Finalmente, aclaró las razones por la cual Domínguez de todas maneras acompaña al resto de la delegación se debe a que "Nery viaja por un tema familiar y ver un asunto de su visa para volver a entrar". Por último, explicó el motivo por el cual Luis Casanova se queda en Chile. "Su esposa está a punto de dar a luz entonces nos pidió permiso y es importante que esté, desear lo mejor a su familia", cerró el técnico.