Luego de más de tres meses de invicto, Universidad de Chile perdió en el Campeonato Nacional, esta vez ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los Azules se pusieron en ventaja con gol de Cristián Palacios, pero Rodrigo Holgado en dos oportunidades dejó sin pan ni pedazo al Romántico Viajero que pierde cierto terreno en la lucha por llegar a la cima de la tabla de posiciones.

Igor Ochoa, periodista de radio Cooperativa, desmenuzó el compromiso y criticó el equipo azul que enfrentó como visitante al elenco aurinegro, especialmente al poco recambio que tiene el plantel:

"Osorio como volante neto le falta si es que algún día lo va a ser [...] La U tenía una banca con muchos jóvenes, que no necesariamente hay que castigarlos por eso, porque es una realidad de su vida, pero no tenia un jugador que tu dijeras 'mira este va a dar vuelta el asunto', porque no lo tiene", lanzó el comunicador.

Igor Ochoa criticó el rendimiento de la U ante Coquimbo Unido | Foto: Photosport

Sobre el trámite final del partido, en donde Coquimbo Unido manejó el resultado a su favor, indicó Ochoa que a la U "le quedaron esos minutos finales tras todos los cambios de Pellegrino, donde salió Assadi, salió Poblete, en fin. Y entraron estos muchachos, que buscaron lo suyo pero la verdad es que ahí aplicó la experiencia de Coquimbo quienes supieron jugar y cortar".

También expuso la fragilidad del equipo azul: "La U es un equipo muy verde todavía. Queda la U con diversas reflexiones porque en el momento que tiene la pelota le cuesta mucho prosperar, cuando tuvo que ir a la búsqueda desesperada no tuvo recursos, no tiene un delantero tipo referencia para pivotear. Fue bastante frágil, animosa porque entraron muchos jóvenes pero con escaso destino", cerró.

ver también Pellegrino y los dos grandes problemas que se le avecinan con la U

Universidad de Chile con la derrota se queda en 21 unidades en el cuarto lugar, aunque aún tiene el partido pendiente ante Universidad Católica para no perderle pisada al líder Cobresal, que con su triunfo llegó a los 26 puntos.