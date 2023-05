Jean Beausejour y la violencia en los estadios: "A estos tipos no les importa su club, si no el negocio que deben tener"

Nadie queda indiferente tras los sucesos de violencia ocurridos en el Clásico Universitario del pasado domingo en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción en el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

El árbitro, Francisco Gilabert debió suspender el cotejo y este será reprogramado con día, hora y lugar, aunque sin público, tal como lo manifestó la ANFP horas después de consumados los sucesos en Collao.

Palabra autorizada es la de Jean Beausejour, en la idea de explicar todo esto que está ocurriendo en nuestras canchas, como también vislumbrar soluciones, para que las tribunas vuelvan a tener paz y los hinchas puedan regresar a los recintos con todas las medidas de seguridad garantizadas.

En el programa Los Tenores, el ex mundialista sostuvo que esto era una olla a presión, donde de paso hizo la analogía con las placas tectónicas y que tarde o temprano, la violencia en los estadios iban a explotar de manera incontrolable.

"Lo que nos está pasando no tiene que ver con este partido y esto tiene que ver con las famosas placas tectónicas que van acumulando energía y llega un momento en que no pueden seguir acumulando más y es ahí donde suceden los grandes terremotos. Acá se venía acumulando energía de gente que no les gusta para nada el fútbol y que tienen un negocio aparte", reconoció Bose en Radio ADN.

En otra materia, el ex lateral azul agregó que estos actos no son de un grupo reducido y que es necesario reconocer que se debe combatir ante muchos quienes realizan hechos violentos.

"Me distancio de los que dicen 'por unos pocos', no. Si fuesen pocos, sería mucho más fácil controlarlos e incluso con las políticas actuales que tenemos estarían identificados y estarían donde corresponde. No son pocos, esa es la verdad y debemos sincerar el debate, son bastantes", enfatizó el ex Colo Colo.

Beausejour enfatiza que quienes cometieron estos actos en Concepción no son pequeños grupos (Photosport)

De todas maneras, Bose recalca que acá es necesaria la unidad para controlar a grupos que no les importan sus equipos, solo sus propios intereses. "El fútbol es un patrimonio de la sociedad, no de unos pocos. Hoy día mismo hay que dejar cualquier cuña facilista, cualquier cuña para la galera, si no unirnos como un cuerpo para actuar contra estos tipos, porque a estos tipos no les importa su club, no les importa el fútbol, si no el negocio chico que deben tener, vaya a saber uno en qué ámbito", cerró Beausejour.