El ex capitán de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, sacó todo el repertorio y le dio con todo al Grupo Sartor, que está a cargo de Azul Azul. También, tuvo una advertencia para Fernando Felicevich, aunque también lo recibe con gusto siempre y cuando puede mejorar la cosa para los estudiantiles.

Johnny Herrera reparte a todos sin aspavientos, de frente, directo, sincero y la camiseta de hincha no se la saca ni en la televisión. El ex capitán de la Universidad de Chile, al igual que varios ídolos de la institución, está preocupado de todo lo que pasa en el club, que está a tres puntos del descenso y que, nuevamente, sufre a raíz de los pobres resultados en la gestión discreta de Azul Azul en el fútbol chileno.

Herrera, cada vez que sale en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, aprovecha la tribuna para darle con todo a la directiva de Azul Azul, que tiene en ascuas a la institución con su pésima gestión en los últimos meses con Michael Clark a la cabeza.

En la edición de hoy aprovechó la tribuna para entrar su mirada sobre Azul Azul y el Grupo Sartor, que defiende a regañadientes el trabajo realizado en las inferiores. Claramente, el kamikaze Herrera no está de acuerdo y salió en defensa de las joyas Darío Osorio con Lucas Assadi.

"Con las últimas explicaciones que escuché, la verdad, me dieron deseos de darme con un palo en la cabeza. Lo de Lucas Assadi y de Darío Osorio es producto del buen trabajo de cadetes de la U, jajajá Pero: ¿De qué trabajo de cadetes me hablan? A veces creen que el hincha de la U es gil, es huevón (sic), de verdad, quieren salir con pequeños dulcecitos", dijo Herrera.

Eso no es todo, Herrera siguió repartiendo sobre la mismo y dijo que "esos dos cabros son talentos innatos del fútbol, que aparecen cada 10 ó 20 años. Tienen un talento innato, por eso juegan solos. Tratan de hacer algo solos. Lo colectivo lo enseñan en cadetes, mientras que los cabros (sic) de atrás ni hablar como defienden. Qué digan ese tipo de estupideces, para que la gente los congracie es absurdo".

Johnny Herrera otra vez se aplicó la capa de kamikaze y fustigó con todo a Azul Azul y la dirigencia actual del club que pelea por el descenso (Agencia Uno)

Herrera también le leyó la cartilla a Felicevich

Además, en la edición de hoy de TST, Herrera también dio muestras que no le molesta para nada que Fernando Felicevich tuviese algo que ver con la Universidad de Chile, aunque también puso los puntos y sabe que si alguien viene al club es para aportar y no para lucrar a costa de los azules.

"Yo no tengo problema o cualquier hincha de la U no tiene problema, por ejemplo, hasta que llegue (Fernando) Felicevich a la U. Te lo juro por mi vida, porque el tipo va a traer a (Alexis) Sánchez o va traer a (Mauricio) Isla, cachai. Pero, si va a venir a lucrar, a traer cabros, de no sé, sin desmerecer a nadie, del del equipo de mi pueblo, Malleco, para potenciarlos, para valorizarlos más y venderlos al doble, ahí está cagan...o al club", espetó Johnny.