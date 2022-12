El ídolo azul se fue con todo por el posible fichaje de Matías Zaldivia, quien no renovó con Colo Colo y estaría cerca de vestirse con la camiseta de Universidad de Chile.

Johnny Herrera no tuvo pelos en la lengua a la hora de opinar en Todos Somos Técnicos sobre la eventual contratación de Matías Zaldivia. El defensor es la principal carta en defensa para Azul Azul y reforzar a Universidad de Chile luego de no renovar con Colo Colo.

"Contratación innecesaria, problema gratis nuevamente. Se lesionó no sé cuántas veces, por último si vas a traer un jugador de otro equipo, trae uno que haya sido titular, que haya destacado, pero vas a traer un jugador desechado por tu archirrival. Creo que no es necesario, menos para cómo han sido las últimas experiencias", dijo 'Samurai'.

En esa línea le preguntaron si lo que decía era más que nada por la lesiones que sufrió el zaguero argentino-chileno en su estadía en el Cacique. "Por todo. Aparte salió hablando contra la U, salió hablando de algunos cánticos. Creo que es una contratación absolutamente innecesaria", agregó.

En cuanto a la consulta de si rendimiento anduviera bien en el cuadro universitario, Herrera no le toma mucho peso. "Andará bien, pero ya está hecho lo que hizo. No va a cambiar lo que hizo, lo que dijo también. Para mí es un problema innecesario que se está llevando Azul Azul. Ahora si va a jugar con tres, lo más probable es que juegue de stopper, no sé cuál será la idea".

El defensor estaría cerca de concretar su arribo a la U | Foto: Agencia UNO

Por otro lado, también le preguntaron y mirándolo del lado de que es un jugador profesional y no que haya vestido la camiseta alba, el ídolo azul afirmó que es algo cliché.

"Para mí esa es frase cliché. Eso de que es profesional, que es su trabajo, que necesita cobrar, pero hay formas y formas. Yo soy un respetuoso de los clubes en que estuve y por donde pasé. En mi caso, jamás habría ido a jugar a Wanderers, te lo juro por mi vida y menos a Colo Colo, ni hablar", lanzó el ex meta.

"Hay formas de identificarse. Incluso él también habló mal de la U, también salió en todos lados. Muchas veces la memoria es frágil, entonces yo voy más que nada no al jugador, sino que a Azul Azul. El problema no es el jugador, sino que el dueño del circo", justificó.

Finalmente, en el programa debatieron que Zaldivia nunca fue un futbolista provocador con el hincha azul y más bien siempre estuvo bajo perfil. No obstante, el ex capitán de la U mantuvo que habían más opciones en vez de contratar al ex albo.

"Pero si hay una canción en que te hace pebre y él la termina cantando. Es un jugador identificado con Colo Colo, me preguntaron mi opinión y creo que es un problema innecesario que se está llevando Azul Azul", sostuvo.

"Existiendo un par de jugadores, el central de Audax y capitán, (Franco) Bechtholdt de Curicó, me gustaba mucho (Mathias) Cahais, pero lamentablemente se lesionó. Hay mucho jugador que no habría problema, pero te estás llevando un problema gratis. De una u otra forma, te estás pasando por la raja el 99 por ciento del pensar del hincha", cerró.