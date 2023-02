Johnny Herrera fue directo al hueso y sin aspavientos dijo que Azul Azul erró el camino en elegir a Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile. El Samurai, referente en el arco y en la capitanía en la última década de los estudiantiles, hizo sentir su opinión dura en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, ya que el exjugador universitario cree que la regencia liderada por Michael Clark erró el camino en su decisión.

Herrera no tuvo pelos en la lengua para restregarle a la concesionaria azul que se equivocaron en traer al argentino. Es más, con respeto, el ex capitán de la U fundamentó su opinión y primero arrancó que estas situaciones no se le pueden cargar a los nuevos elementos nacidos en la cantera.

"A mí me tocó pelear el descenso con la U y para nosotros siempre fue decir que había que dar vuelta la página al año siguiente (...) En esto, por ejemplo, qué responsabilidad tiene Assadi, Osorio y Huerta en asumir las penas pasadas", dijo.

Luego, Herrera lanzó la bomba contra Azul Azul y dijo que "para mí, Pellegrino lo encuentro muy sensato, declara muy bien, es muy caballero y muy educado... Pero ¿por qué fueron a buscar a Pellegrino? Me lo vengo cuestionando desde el día uno. Teniendo antecedentes de lo que pasó con Poyet, lo que pasó con López y hay un sinfín de técnicos que llegan sin conocer el medio".

Johnny Herrera le entró con todo a Pellegrino en TST (Agencia Uno)

ver también Lucas Assadi enciende alarmas en Universidad de Chile

No solo eso apuntó Herrera en TST de TNT Sports. El ex arquero de la U cree que la decisión de traer a Pellegrino no fue la más idónea y, de paso, considera que las individualidades no siempre pueden resolver los partidos.

"Pellegrino, el otro día, hace los cambios y vas 0 a 0. En teoría, tenías a tus dos mejores jugadores en la banca y los pones, pero pone uno por cada lado (Assadi y Osorio). Las individualidades son muy importantes y solos no ganan partidos. Puede ser uno de cada 10. Yo creo que para mí, ahora, ojalá me tapen la boca, pero le erraron con el técnico, así de simple. Solo por no conocer el medio y no conocer los jugadores. Eso te lleva un tiempo. Es tiempo de conocer a los futbolistas", explicó.

Para rematar, Herrera indicó que una reunión de pauta del programa televisivo le consultó a Claudio Borghi de cómo jugaban los equipos de Pellegrino, pero que la postura de juego del DT de la U sigue sin convencerlo.

"Por ejemplo, cuando llega Pellegrino no tenía idea y lo tuve que googlear. Sabía quién era y que fue un gran jugador, que luego dirigió en España, en Inglaterra, pero.. ¿Dirigió a algún equipo grande en el país en que estuvo?. ¿Vieron la forma de jugar de sus equipos?. Le pregunto al Bichi en una reunión de pauta si Pellegrino va para adelante, si arriesga, y es más conservador, más tranquilo. Y lo que hace es solo por su conocimiento, cachai. Me dieron referencias automáticas como era", remató.