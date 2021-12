Johnny Herrera no puede creer que aún no renueven a Cristóbal Campos: "Que esté en discusión lo encuentro absurdo"

Universidad de Chile está en posturas de negociaciones con miras a la temporada 2022. A inicios de semana se llevaron a cabo algunas reuniones junto a jugadores que no están contemplados para el proyecto del próximo año y también están en tratativas con otros que aún no saben si continuarán.

Cristóbal Campos es uno de los futbolistas que no tiene claro sobre su futuro en la tienda azul. El portero formado en las divisiones inferiores terminó jugando los dos últimos duelos del equipo a costas de la lesión sufrida por Fernando De Paul y tuvo bastente importancia en algunas jugadas.

Johnny Herrera manifestó en Todos Somos Técnicos, el momento que está viviendo el arquero de 22 años con el club y expresó su descontento porque no aún no se ha llegado a acuerdo por su renovación.

"Yo no entiendo. He hablado harto con Cristóbal y aún no llega a acuerdo con su renovación, pero encuentro insólito que no haya firmado o renovado todavía. No me calza que la U esté pensando en dejar partir a un arquero con las condiciones que tiene. Un arquero probado, no es una apuesta", explicó Samurai.

El ex capitán del "Romántico Viajero" cree que no están siendo justos con Campos, quien a su juicio ha entregado buenas actuaciones durante las veces que le tocó saltar a la cancha a defender al arco.

"Le están ofreciendo, no me quiero meter en las lucas y nunca me ha gustado meterme en el bolsillo de nadie ni porque ganan mucho o poco, pero no logro entender cómo estén mirando para el lado cuando tienen a alguien de la casa que ha respondido, que se puso la camiseta desde el primer día y respondió jugando partidos internacionales, con Inter de Porto Alegre allá jugando Copa Libertadores", agregó.

"Definiendo el partido más importante del año poniéndose los pantalones y entrando en El Salvador como si nada con un así un corazón y después se juega la final contra La Calera, dos tapadones que se puso. Sinceramente no me calza", continuó Herrera.

Finalmente, cree que el portero que arribe será una apuesta, en vez de alguien que ha estado en el club toda la vida y que además él da garantías de conocerlo desde sus primeros pasos en la formación.

"El que llegue es una apuesta, La U ya tuvo problemas con apuestas. A Cristóbal lo conozco de 10 años, todavía no crecía y midiendo un metro y medio. Después es lo que es hoy en día, él terminó siendo el portero titular de Universidad de Chile con 22 años y que esté en discusión su continuidad lo encuentro absurdo", sentenció el ex meta.