Johnny Herrera y la posibilidad de dirigir a Universidad Católica: "Fui hincha antes que futbolista incluso, me sería imposible prácticamente"

Para nadie es ajeno que Johnny Herrera es un gran ídolo de Universidad de Chile y que a pesar de ya está alejado de las canchas, se muestra como un jugador más en el club universitario.

Ahora, el ex meta se recibió hace poco tiempo de entrenador y en Todos Somos Técnicos se le hizo una pregunta que tiene que ver con uno de los eternos rivales de los azules como es Universidad Católica.



ver también Herrera recuerda con profunda nostalgia y cariño su exitoso paso por la U

En el programa de TNT Sports le consultaron a 'Samurai' y lo pusieron en una situación hipotética. En el caso de que estuviera dirigiendo a la U y lo despiden por los malos resultados, pero luego de cumplir los 60 días de no poder dirigir a otro club en Chile y lo llaman de la UC, ¿Lo tomaría?

Sin embargo, Herrera fue tajante y aseguró que sería imposible tomar la banca los cruzados debido a su fanatismo por el Romántico Viajero.



ver también Herrera protege con todo a Osorio de las críticas en la U

"Es difícil, porque son rivales. Yo me siento completamente identificado en un club, nacido y críado en un club y por el compromiso por el que tengo, a lo mejor nadie me lo exige, pero el compromiso que tengo con mi forma de ser, con ser de una sola línea toda la vida de preponer una cosa siempre, que es ser hincha antes que futbolista incluso, me sería imposible prácticamente", sostuvo.