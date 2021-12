Universidad de Chile está de fiesta durante este día, pues se cumplen 10 años de la obtención de la Copa Sudamericana. Los azules lograron un título histórico para el club y también para el fútbol chileno. Es por esto, que muchos protagonistas han rememorado este importante logro internacional.

Jorge Desio, preparador físico del equipo en ese entonces, dialogó con Los Tenores de ADN y entregó sus sensaciones a una década de lo ocurrido aquella anoche en el Estadio Nacional frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Además, de lo importante que fue su paso por el club para lograr el salto al extranjero posteriormente.

"Universidad de Chile fue un poco el gran salto. Después de ahí la Selección Chilena, Sevilla, Selección de Argentina, dos equipos en Brasil y ahora en Francia. Lo recordamos con mucho cariño, primero habíamos jugado en Quito con gol de Eduardo (Vargas) en la altura, que no era fácil en la previa al partido ese y cuando ya vamos a jugar la revancha habiendo ganado en Quito uno ya se podía hacer cierta ilusión", dijo el trasandino.

"No estaba cerrado el partido ni mucho menos, pero uno recuerda principalmente la ilusión del hincha. La gente que había, las luces previo al encuentro, la salida, la fiesta que hubo, después la consagración", agregó.

Con eso, también Desio entregó su percepción de lo que fue aquel día antes del compromiso y aquella recordada campaña, donde el nivel del plantel era sumamente equilibrado. “Bueno, el desarrollo fue siempre muy favorable. El partido se cierra con el tercer gol de Eduardo Vargas que refleja lo que fue él en la Sudamericana. Algo impresionante el nivel que tuvo, lo que tuvo todo el equipo también", añadió.

"Solamente dos goles en contra, uno con Arsenal y otro en Brasil. Se ganó con autoridad, un equipo técnicamente muy apto, que no se guardaba nada y entregaba todo. Entonces, las cosas se hacían más fáciles con ese nivel de jugadores”, dijo Desio.

También enfatizó en aquella famosa imagen, donde fue capturado con su pequeño hijo en brazos tras la consagración. El argentino dice reconoce que el ahora adolescente aún es seguidor del club."Estaba con mi hijo en brazos, él con la camiseta de la U. Esa imagen estuvo en todos los diarios, compartí esa emoción grande con mi hijo. Hoy tiene 15, ahí estaba chiquito. Fue fuerte eso, porque sigue siendo hincha de la U", comentó.

Finalmente, se refirió a la oportunidad de regresar al elenco laico en el futuro. Algo que no afirma y no descarta. “Bueno, no sé. El sentimiento de pertenencia Jorge lo tiene en este caso, que es la persona que la U quiere tener. Imagino que decir que ‘no, nunca voy a hacer esto’ no está en sus posibilidades. No sé concretamente cuáles son sus intenciones a futuro, pero que tiene el corazón en la U no tengo ninguna duda. Después no sé qué deparará el destino”.