El histórico relator azul, José Pepe Ormazábal, cree que Mauricio Pellegrino está obligado a cambiar la manera de jugar después del segundo tiempo ante O'Higgins, donde le puso la soga al cuello y avisó que fracasará rotundamente si no lo hace.

Esta noche, Universidad de Chile tendrá una prueba de carácter cuando enfrente a Curicó Unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023 en el Estadio La Granja de Curicó, donde espera enrielar su tercera victoria consecutiva.

El reciente partido ante O’Higgins de Rancagua en calidad de visitante parece haber dejado a Mauricio Pellegrino con grandes lecciones y, por ese motivo, es que ante los torteros modificaría su 4-3-3 que no le estaba dando resultados.

Pellegrino tendrá una nueva prueba este viernes ante Curicó. | Foto: Agencia UNO

La medida fue largamente celebrada por José Pepe Ormazábal, histórico relator azul quien, en diálogo con Bolavip Chile, aplaudió al estratega azul: “Me agrada el cambio de esquema y lo dijo Pellegrino que hay que ir cambiando según el jugador que él crea”.

Pese a las loas, Ormazábal advierte al DT: “Mauricio Pellegrino no puede ser tozudo, tiene que cambiar, no le queda otra si no va a fracasar rotundamente y a eso se le suma lo que analizó de los juveniles que aún les falta un poco más de trabajo”.

En caso de que Universidad de Chile salga airoso de su visita a la Región del Maule, dormirá como puntero del Campeonato Nacional 2023 junto a Huachipato, equipo que ostenta campaña perfecta en lo que va de torneo.