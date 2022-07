El ex defensor de Universidad de Chile, José Manuel Carrasco, manifestó su tristeza por no haber seguido en el cuadro azul y hace hincapié que siempre pensó que Diego López lo consideraría para el segundo semestre.

Josema Carrasco extraña a Universidad de Chile: "Me hubiera gustado quedarme. Hasta el último día traté de demostrarle a Diego López que quería quedarme y pelearla"

Diego López llegó a Universidad de Chile para asumir la banca apenas comenzara la Copa Chile y la segunda rueda del Campeonato Nacional, desplazando de esta manera al interino Sebastián Miranda, que a su vez había reemplazado a Santiago Escobar, DT que comenzó el proceso azul 2022.

Una de las decisiones que tuvo que tomar el estratega uruguayo, fue el liberar un cupo de extranjero, y el perjudicado fue el defensa boliviano José Manuel Carrasco, quién había llegado a préstamo hasta fin de temporada, pero se puso fin anticipado a ese acuerdo.

En conversación con Redgol, Josema, reconoce que no quería irse de la U. "Obviamente es cuestión de perspectiva, cada uno tiene su opinión. Me hubiese gustado quedarme. Era la idea cuando llegó Diego, era la idea pelearla para que entendiera que podía confiar conmigo. Hasta el último día que estuve siempre traté de demostrarle que quería quedarme y pelearla, lastimosamente no se pudo pero estoy agradecido por todo lo que aprendí en lo futbolístico y personal que fueron meses de mucho crecimiento", afirmó.

En todo caso, el boliviano está agradecido de su paso por nuestro país. "Por el poco tiempo que estuve aprendí mucho, era un sueño para mí jugar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica y siempre voy a estar agradecido", indicó.

Josema Carrasco confiesa que extraña a la U (Agencia Uno)

Además cuenta que no ha cortado el lazo, porque "estuve viendo y siguiendo los partidos de Universidad de Chile y vi que va llegar con varias bajas, justo para el Superclásico".

En ese sentido, y consultado por el partido ante Colo Colo, José Manuel Carrasco cuenta que "los clásicos siempre son partidos diferentes, no importa cómo llegan los equipos. La realidad es que la U viene con varias bajas, con juveniles, pero la verdad es que todo el torneo ha jugado con muchos chicos y lo han hecho bien. Es una prueba difícil, también es un lindo parámetro para el equipo y que puedan romper la racha en el clásico"