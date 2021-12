Universidad de Chile está a la espera de oficializar a su nuevo director técnico, que a todas luces sería Santiago Escobar. El colombiano fue la carta seleccionada para asumir la banca azul a partir de la temporada 2022. Sin embargo, el día lunes comenzó la poda en el plantel y fueron varios los jugadores que abandonaron el Centro Deportivo Azul.

Por lo mismo es que ya son varios lo nombres que circulan para reforzar al cuadro universitario. Según lo informado por la periodista Romina Martínez en el programa Más Que Fútbol de DirecTV, se barajan distintas opciones para arribar a La U.

"Hablaban de la portería y es Zacarías López, que imagino estarán todos los ojos puestos en él (sería titular en el partido de Chile vs El Salvador), porque ya hay avances para que se incorpore a Universidad de Chile. El tema es ¿Habrá un trueque por Cristóbal Campos? ¿Dejarán a los dos? Porque Campos aún no ha cerrado su vínculo con la U", reportó la profesional. Juan Cristóbal Guarello opinó: "Bueno, son del mismo representante. Así que da lo mismo".

Por otra parte, Martínez agregó que también hay interés en Víctor Méndez de Unión Española y al atacante de Deportes Melipilla, Gonzalo Sosa. Sobre el goleador, aseguró que "puede haber una posibilidad pensando en los equipos que le gustan a Santiago Escobar. Un Larrivey centralizado y Sosa puede jugar por la banda". Guarello se mostró escéptico con esa fórmula en cancha: "No lo creo".

Otro de los nombres que están en la órbita es Felipe Seymour. "Me mencionan que está listo y va a hacer su arribo en cualquier momento", reportó la periodista. En ese instante, el panelista exclamó. "¿Seymour? ¿Lo pidió Roggiero? ¿Lo pidió Escobar? No, al final ya no podemos seguir comentando, ¿Dónde están los criterios futbolísticos? No tengo un problema personal con Seymour, pero ¿La U lo necesita ahora?".

En esa misma línea, continuó apuntando a la opción de Sosa y también puso en la mesa las salidas de Gonzalo Espinoza, Sebastián Galani y Mario Sandoval para la llegada del formado en el club estudiantil.

"Ahora me dicen Sosa con Larrivey ¿Sosa abierto? ¿Jugará con dos puntas rotando? Se van tres volantes. Ya, Espinoza uno dice que cumplió su ciclo, pero Galani y Sandoval con un buen entrenador le sacan rendimiento y traen a Seymour, que me cae muy bien, pero viene de vuelta", comentó Guarello.

"Lo de la U es demasiado evidente. Visite a la U atendido por sus propios dueños, no, es tan evidente: Zacarías López, Seymour. Chuta, qué fuerte", cerró.