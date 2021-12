Este martes el periodista Juan Cristóbal Guarello reveló en Radio ADN de que Universidad de Chile tenía un doble contrato con el uruguayo Ramón Arias, lo que provocó la rápida reacción del defensa, el que en su cuenta de Twitter rechazó ser parte de estas acusaciones.

Pasaron 24 horas y el periodista utilizó la misma tribuna donde había lanzado la acusación inicial para responsabilizar de todo al jugador.

"Cachila Arias, se sintió ofendido y enojado con la U porque primero no le renovaron contrato, Clark le dijo que iba a seguir y no siguió, no le renovaron contrato… Y habrían impedido su llegada a Unión Española. Entonces vio todo rojo, se volvió loco y dijo: me los voy a cagar y filtro los contratos. Y quien hizo de intermediario y simplemente siguió lo que le dijo Arias y terminó pagando el pato. Y ahora esa persona está fuera de Santiago porque está amenazada de muerte. Eso fue lo que ocurrió”, explicó Guarello.

El periodista se veía realmente molesto con la situación y puso a disposición de los interesados las conversaciones que inculpan a Cachila.

“Aquí hay uno, que siempre se llenan la boca con los códigos del fútbol, y rompió todos los códigos. Una cosa es que le quite piso a la prensa, otra es que le quite piso a la persona que mandó al frente. Y para cerrar el tema, yo tengo todos los pantallazos de la conversación de Cachila Arias. Todos, todos. Así es que si lo necesita la ANFP, quien quiera, si lo necesita Azul Azul por si me ponen una querella, lo que quieran. Tengo todos los pantallazos”, lanzó.

Para el final, Guarello hizo una feroz acusación al asegurar que el propio defensor le filtró el contrato a Deportes Melipilla.

“Cachila Arias demostró que es una persona en la que no se puede confiar en absoluto. Una cosa es quitarle el piso a la prensa y otra cosa es quitarle el piso a la persona que te hizo de intermediario. Claro, yo no tengo representante... Pero tiene un intermediario, un nexo. Apelando a un tema semántico se la saca de encima para no hacerse cargo del embrollo que armó él ofendido con la U porque no le renovaron contrato. Esto lo armo Ramón Arias, tengo hasta el pantallazo de cuando entrega los documentos para que sean publicados. ¿Cómo llegan estos documentos a Melipilla? Pregúntenle a Ramón Arias. (...) Aunque les duela, la denuncia en contra de la U la está viendo la ANFP, es real.”.