Universidad de Chile trabaja en lo dirigencial para la temporada 2022. Juan Cristóbal Guarello revela el presupuesto del conjunto azul para incorporar futbolistas de cara al año que está por comenzar.

"En la U hay tres millones de dólares en total para traer jugadores, y creo que eso incluye al fútbol femenino, no es talla", asegura el periodista en el programa Los Tenores de Radio ADN.

El comunicador se refiere a la llegada de Felipe Seymour: "¿Lo pidió Santiago Escobar? No lo pidió. El tema es que por algo dejaron a Galani, porque lo había echado la dirigencia y creo que Roggiero dijo 'no, no, me traen a Seymour, pero a Galani dejámelo acá".

Con respecto al equipo masculino considera que el DT tendría que estar en Chile: "Qué raro el tema de los plazos en la U. Santiago Escobar debería estar en Chile trabajando, porque estas contrataciones también tienen que ver con él. 'No, es que se puede hacer telemático' Sí, se puede hacer telemático, pero hay cosas que se ven en el momento, en el lugar, conversaciones que son largas, en fin".

"Esa forma que tiene de trabajar la U, esos plazos raros, que se demoran muchos meses en llegar la gente. Al final esto lo va a manejar (Luis) Roggiero y Escobar. Me da la idea que cuando llegue Escobar va a empezar a pedir otros jugadores, va a empezar a ver en el terreno ciertas cosas y va a tener que decidir. Es muy distinto lo que haya visto en vídeo, lo que él conozca, a lo que va a ver en los entrenamientos", complementó.

El nuevo entrenador de la Universidad de Chile estaría arribando este domingo a territorio chileno junto al arquero de 34 años, Hernán Galíndez. El equipo ya tiene tres refuerzos confirmados: Ronnie Fernández, Jeisson Vargas y Felipe Seymour.