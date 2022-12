Ex goleador azul planifica su carrera como entrenador y espera poder dirigir a un equipo mayor.

Ya retirado del fútbol, ahora comienza su carrera como entrenador. El uruguayo Juan Manuel Olivera está viviendo esa transición y espera en un futuro no tan lejano, dirigir a un equipo mayor, mientras vive su paso como técnico del área formativa de Peñarol.

Pero siempre hay espacio para hablar de Universidad de Chile, donde vivió dos pasos el año 2005 y más tarde entre 2009 y 2010, cuando consiguió un título con un gol propio ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Ahora, el recordado Palote tuvo palabras sobre el presente azul. En conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports, el charrúa no escondió su parecer cuando fue interrogado respecto a si está al tanto de lo que vive el cuadro estudiantil, en este presente.

"Lo que siento al ver a la U es impotencia, amargura y tristeza de que está peleando lugares que no merece", fue la primera intervención de Olivera.

Sin embargo, en esta nueva U que está formando, la palabra del ex delantero es voz autorizada, porque conoce al nuevo entrenador azul, ya que fue dirigido por él el año 2014 en su paso por Estudiantes de La Plata. "Pellegrino me dejó muchísimo, es un gran entrenador, me enriqueció. Espero que tenga a la U peleando en las primeras posiciones", reconoció.

Olivera fue dirigido por Pellegrino en Estudiantes el año 2014 (Gettyimages)

Desde la óptica del aporte que puede ser el argentino en el banco laico, el uruguayo sostiene que en muchos ámbitos puede dar mucho al equipo. "Pellegrino, es un gran entrenador, desde lo humano y desde su metodología. Es muy intenso en el día a día, tiene un ayudante español muy bueno. Yo me llevé una grata sorpresa en los 6 meses que trabajamos juntos", concluyó Olivera.