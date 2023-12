Ex jugador de Universidad de Chile es protagonista en broma del Día de los Inocentes

Este jueves es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y las diversas bromas se han suscitado en redes sociales, donde pese a que la gente y los usuarios en internet, ya no caen como en antaño, no dejan de producirse.

Y como en la mayoría de los países de América se está llevando a cabo el mercado de fichajes, donde los equipos buscan a sus refuerzos de cara a la próxima temporada.

Una de esas bromas se produjo en Uruguay, donde el protagonista – sin querer serlo- fue el ex goleador de Universidad de Chile, Juan Manuel Olivera en un hecho vinculado con Peñarol.

En la ocasión, usaron el nombre del recordado Palote para que un medio partidario del cuadro carbonero entregase una información a través de la red X.

Olivera, fue campeón con la U el año 2009 (Archivo)

La broma que protagonizó el Palote Olivera

Resulta que la cuenta del medio Fútbol a lo Peñarol publicó en X la siguiente información que muchos de entrada notaron que era mentira y no cayeron en el tenor del Día de los Inocentes.

“Último momento!!! Diego Aguirre acaba de confirmar oficialmente que Juan Manuel Olivera vuelve de su retiro, iniciará la pretemporada con los aurinegros y será el 9 de Peñarol en la próxima Copa Libertadores”, señaló la publicación.

Desde luego, los hinchas no fueron presa de aquello y no encontraron tan buena la broma, señalando que el cuadro charrúa no está en un momento en el cual se pueda prestar para cosas como esa.

Recordar, que Juan Manuel Olivera – actualmente de 42 años – se retiró el año 2021 defendiendo la camiseta de Danubio, para luego iniciar una carrera como entrenador.

La particular y bromista publicación (X)

¿Cuántos goles anotó Juan Manuel Olivera en la U?

Llegó para el segundo semestre de 2005 y luego a comienzos de la temporada 2009 donde se mantuvo por un año y medio. En total, anotó 53 goles con la camiseta del Romántico Viajero.