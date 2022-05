El casildense Jorge Luis Sampaoli dejó una huella imborrable en los hinchas de la Universidad de Chile, los cuales lo tienen casi como un Dios. El ex DT del "Bulla" utilizó su cuenta de redes sociales para saludar al club que tantas alegrías le dio.

Si hablamos de éxito en la última década en la Universidad de Chile, se nos viene a la mente el nombre de Jorge Luis Sampaoli. El casildense no olvida su exitoso paso por el Romántico Viajero, donde se ganó el cariño de los hinchas azules gracias a la obtención del tricampeonato nacional y el título de la Copa Sudamericana.

"El particular vínculo que tengo con la institución no va a terminar nunca", fue el mensaje del ex adiestrador de la Selección Chilena hace unos meses cuando se celebró el décimo aniversario de la obtención del torneo internacional.

Y ahora, Sampaoli nuevamente se hizo presente para recordar el aniversario 95 del club azul, donde ya varios de sus ex pupilos le han entregado un emotivo mensaje al club de sus amores.

"Juntos para siempre" fueron las palabras que utilizó el trasandino de 63 años en esta oportunidad en su cuenta oficial de Instagram.

Sampaoli, el hombre que hizo feliz en su momento al pueblo azul | Foto: @Sampaolioficial Instagram

El ex DT de la Roja utilizó una fotografía donde sale en andas celebrando la obtención de uno de los tantos títulos que ganó con el elenco universitario.

En la actualidad, Sampaoli es uno los técnicos del momento en Francia, todo gracias a la clasificación a la siguiente Champions League con Olympique de Marsella.