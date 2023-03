Este jueves, Universidad de Chile enfrentó a Santiago Morning a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul y fue triunfo para el elenco estudiantil por tres tantos a uno gracias a las conquistas de Enzo Fernández, Nicolás Guerra y Cristian Palacios, que sirvió de preparación para el debut por Copa Chile del próximo 8 de abril ante Chimbarongo en Valparaíso.

Y en ese compromiso, el técnico Mauricio Pellegrino dio oportunidades a muchos jugadores de la cantera laica, con la finalidad de sebuir viéndolos y buscar alternativas cuando los titulares no puedan estar. Por ejemplo, el argentino Emmanuel Ojeda está suspendido para el mencionado certamen y es ahí donde asoman nombres que pueden ser opción de reemplazo.

Uno de ellos es Renato Cordero, quien fue titular en el partido ante River Plate en Salta del pasado sábado dejando una muy buena impresión y este jueves vio acción ante el cuadro autobusero. El nacido en San Felipe en diálogo con el sitio oficial del club, tuvo palabras para lo que fue este compromiso en el CDA.

"Yo creo que por momentos buscamos siempre hacer nuestro juego, ellos eran un buen rival, jugaban bien e hicimos lo que estábamos trabajando. Dentro del partido muy bien, ganamos y creo que eso es lo importante", sostuvo Cordero.

Sobre la importancia de estos cotejos, el mediocampiste reconoce que "estos partidos amistosos nos sirven a todos para seguir sumando, ganar confianza y así nos mantenemos todos en competencia, nos hacemos crecer cada uno luchando por un puesto, como jugador, nos sirve a todos y nos sirve como confianza para estar preparados", puntualizó.

Nico Guerra anotó uno de los goles. Para Cordero estos partidos sirven para ganar confianza (Prensa Universidad de Chile)

Respecto al gran partido que realizó ante los millonarios en Argentina, Cordero señala que se sintió "bastante bien, no me había tocado jugar y ese partido me hizo muy bien. Yo me he estado entreando bien, luchando por un puesto, mis compañeros me dieron mucha confianza y el profe me dio mucha confianza. Me sentí tranquilo durante el partido, feliz porque competimos y yo pude demostrar lo que he estado trabajando", detalló.

Finalmente tuvo palabras para su momento en el cual poco a poco busca ganarse un espacio en el equipo de Pellegrino. "Siempre jugar tranquilo, hacer lo que hago en la semana, hacer lo que el profe me pide, jugar de un lado a otro, ser siempre un apoyo y estar siempre hablando"; enfatizó, para al cierre recalcar que en torneo que viene, ellos tienen una gran responsabilidad por el solo hecho de ser la U por lo cual, ante los de la tierra del mimbre irán con todo". Seguiremos trabajando como lo venimos haciendo, tenemos la responsabilidad de ir a ganarlo. En la Copa Chile siempre somos favoritos y por eso trabajamos semana a semana para poder demostrarlo", concluyó.